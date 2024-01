Aggressione e rapina in mezzo alla strada a Sampierdarena: arrestato un 33enne

Genova. Ha aggredito un uomo in via Daste, a Sampierdarena, sbattendolo contro il muro e strappandogli di mano una borsa, e poi si è scagliato contro i poliziotti arrivati nel frattempo sul posto.

L’uomo, un 33enne, è stato arrestato pochi minuti dopo la rapina, intorno a mezzanotte e mezza. A notarlo una pattuglia dell’Upg che stava passando in via Daste e ha notato la scena. Quando gli agenti si sono fermati hanno visto che aveva ancora in mano la borsa appena rubata. Nonostante la reazione violenta sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo.

La vittima ha poi riferito che il 33enne lo aveva scaraventato con un muro chiedendogli dei soldi per poi intimorirlo, spaccando uno specchietto di una vettura li parcheggiata, per stappargli di mano una borsa piena di vestiti.

L’uomo è stato arrestato per rapina, danneggiamento e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.