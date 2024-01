Sampdoria: Verre in uscita e Ndour in entrata?

Genova. Un terzo di mercato è già alle spalle ed in casa Samp non s’è mossa foglia, né in uscita (anche Noha Lemina è ancora in organico, seppur non presente nemmeno nei convocati di Sassarini per l’ultimo match della Primavera), né ovviamente in entrata, perché sono noti a tutti i ‘paletti’ che ostacolano il lavoro degli uomini di mercato del Doria.

Prima alleggerire l’organico… partendo da chi? Qualche media parla di un interessamento della Cremonese per Valerio Verre (al cui posto si ipotizza un arrivo di Mattia Aramu), ma sull’attendibilità della voce si permettiamo di esprimere dubbi, tenuto conto che come trequartista nella città del Torrazzo (dove gioca già Franco Damián Vázquez, ‘El Mudo’) è stato appena preso César Alejandro Falletti, per cui è difficile immaginare tre rifinitori messi in campo da Giovanni Stoppa.

Voci in uscita anche per Marco Delle Monache, che finora ha visto poco il campo, ma che ha una lunga fila di estimatori (Juventus Under 23 e Vicenza, ad esempio), ma è presumibile che la Samp non voglia liberarsi del suo cartellino, ma darlo solo in prestito.

Stesso discorso per Mattia Vitale, che non avendo avuto modo di mettere in mostra all’Audace Cerignola quanto di bello aveva fatto a Catania (ed anche nel ritiro estivo con la Samp), è destinato ad andare a cercare adeguati spazi altrove e si parla in tal senso di Monopoli.

Nel mentre i giorni passano ed alcuni dei possibili obiettivi citati nei giorni scorsi dai media, stanno trovando sistemazione altrove, come Gianluca Frabotta, con la Juventus intenzionata a spostarlo, sempre in prestito, da Bari a Cosenza.

E lo stesso rischio sembra si stia correndo con Luca Moro, in procinto di lasciare lo Spezia (dove è in prestito dal Sassuolo) ed inseguito da Ascoli, Pisa, Catanzaro, Reggiana e Bari che ha nel frattempo preso Karlo Lulić, giocatore che Carlo Osti era andato a scoprire nell’Osijek, una decina di anni fa, vedendoci lungo anche se la sua esperienza in blucerchiato non andò oltre un campionato di Primavera, costretto – dopo un paio di anni in prestito all’estero – a crearsi una carriera oltre confine, prima di essere ripescato in Croazia dal Frosinone.

L’auspicio è di riuscire ad ottenere a titolo temporaneo dal Paris Saint-Germain, Cher Ndour, nome caldo dell’attuale mercato, visto che è ambito da Brescia (dove è nato), Palermo, Como e Modena, mentre poco sposterebbe una sostituzione del precitato Delle Monache con Simone Pafundi, che seppur abbia già esordito nella Nazionale di Mancini, fa nutrire dubbi sulla sua adattabilità ad un campionato fisico quale è la Serie B, anche se – ad onor del vero – viene dato nel mirino anche di Palermo, Reggiana e Venezia.