Sampdoria: si cerca il difensore: Hajziri, Garcés, Cittadini o Bonfanti

Genova. Ancora una settimana a disposizione del duo Giani/Mancini junior, per trovare sul mercato almeno un difensore da mettere a disposizione di Pirlo, che – per quanto abituato a cercare di organizzare pranzi di nozze coi fichi secchi – ha quanto meno bisogno di un centrale in aggiunta a Daniele Ghilardi, Facundo González e all’otre tutto adattato Nicola Murru, che da tempo sono costretti a giocare col terrore di prendere un giallo (niente di peggio per un difensore) e saltare il match successivo per raggiunto numero di ammonizioni consentito.

Difensore centrale che sarebbe servito più dell’attaccante Agustín Álvarez Martínez, non di meno, quando il portafoglio è vuoto, non si può far altro che sfruttare le occasioni che il mercato offre… e speriamo che l’uruguaiano riesca a dare il suo contributo prima del ritorno in gruppo di Sebastiano Esposito, Estanis Pedrola e Fabio Borini, ma soprattutto che il precitato duo riesca a sfoltire il sovrannumero di punte, trovando una sistemazione a Antonino La Gumina, Marco Delle Monache (l’ala, incompatibile con gli schemi del mister e quindi scavalcato nelle gerarchie da Samuel Ntanda e forse anche da Simone Leonardi, sarebbe invece graditissima a Zdeněk Zeman ed al suo Pescara) e magari anche a Manuel De Luca, la cui cessione potrebbe produrre una plusvalenza da utilizzare per pagare l’ingaggio a due nuovi prestiti (il precitato stopper di cui si necessita e un sostituto dello stesso De Luca che le ultime notizie sembrano dare sul punto di accettare le offerte del Catanzaro, il cui posto potrebbe essre preso da uno a scelta fra Luca Moro, Pedro Mendes, Mirko Maric, Cristian Shpendi).

Peraltro in rosa ci sono ancora, da restituire ai mittenti (per ridurre, anche se di poco, il monte ingaggi) Noha Lemina e Simone Panada, ma evidentemente le società proprietarie dei cartellini (Paris Saint-Germain e Atalanta) prima di riaccollarsi i loro stipendi, vogliono trovare un team disposto a prenderli.

Insomma, non è che sia facile il lavoro degli uomini mercato blucerchiati… e solo poco prima del gong di fine trattative si potrà sperare di trovare qualche big disposta a mandare giocatori a Bogliasco – contribuendo in parte (o in toto) al loro stipendio, – pur di farli giocare.

Tutto è ancora più complicato sul mercato estero ed ecco perché sembrano di difficile concretizzazione le voci riguardanti Kreshnik Hajziri, aventi come filo conduttore Marco Borriello – ex centravanti di Samp, Genoa, Milan e Roma – e Pajtim Kasami stretto amico del difensore del Lugano, con identica cittadinanza svizzera ed origini nell’ex Jugoslavia, uno kosovaro e l’altro macedone.

E a proposito di ex Jugoslavia, ci permettiamo una piccola digressione, per segnalare che sta arrivando a fine contratto (a giugno) il portiere bosniaco Petar Zovko, ex portiere della Primavera – perso a parametro zero nell’estate del 2021 insieme a Adam Obert (Cagliari) e Antonis Siatounis (Entella) – che potrebbe essere un buon ‘dodicesimo’ in prospettiva futura.

Tornando alla ricerca di un difensore centrale, viene già data per sfumata la pista che portava all’argentino del Colón de Santa Fe, Facundo Tomás Garcés, dato che i risvolti dell’affare alla fine sono risultati fuori budget, cosa che non dovrebbe essere per Giorgio Cittadini, che l’Atalanta potrebbe preferire destinare ad un altro prestito, con possibilità di impiego superiori a quelli che gli sta concedendo il Monza ed a maggior ragione – sempre in casa orobica – Mancini junior potrebbe pescare quel Giovanni Bonfanti, ora citato da tanti ‘media’, dopo che personalmente ne avevamo citato il nome in un nostro articolo su Genova 24 del 3/1/24.

Bonfanti, che Gianni Invernizzi era andato a pescare nelle giovanili bergamasche (dove non trovava spazio in Primavera), nell’anno passato agli ordini di Felice Tufano era cresciuto in modo esponenziale, tanto che il tecnico ora al FeralpiSalò ce ne aveva elogiato le doti in una video intervista e peccato che non si sia potuto esercitarne il riscatto a fine stagione, visto quanto di bello ha fatto quest’anno il ragazzo con Gian Piero Gasperini, dopo un interlocutorio anno a Pontedera. Potrebbe essere il giocatore giusto (visto che ha già fatto diverse partite in Serie C con l’Under 23 dell’Atalanta, oltre che una presenza in Serie A ed una in Europa League con tanto di goal) per venirsi a giocare il posto con Ghilardi e González, senza contare che potrebbe anche essere il braccetto di sinistra di una ipotetica formazione di ‘belle speranze’, schierata col 3-5-2, ipotizzataci, per gioco, dal solito canuto tifoso blucerchiato che segue il Doria dal 1960/61… Ecco il giovanissimo ‘undici’ da lui proposto per consentire a Pirlo un ‘tranquillo’ girone di ritorno: Stanković; Ghilardi, González, Bonfanti; Depaoli, Benedetti, Yepes, Vieira, Giordano; Esposito, Álvarez…

E riteniamo non abbia tutti i torti, perché in Serie B bisogna innanzi tutto correre!