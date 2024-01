Sampdoria, quali sorprese aspettarsi nelle ultime 24 ore

Genova. Ufficializzato il tesseramento di Cristiano Piccini, con l’intento di calafatare lo scafo difensivo della Sampdoria, per essere certi di aver tappato tutte le falle, si è anche provato a portare a Bogliasco Marco Pellegrino, che tuttavia è attratto dalle sirene della Serie A (Salernitana e Verona), il cui canto potrà tuttavia essere ascoltato solo previa autorizzazione FIFA, indispensabile in quanto in stagione ha già giocato con Platense e Milan, per cui se Mancini junior vorrà fare a Pirlo un altro regalo difensivo, dovrà vincere un’altra concorrenza (Ternana, ma soprattutto Modena e Pisa) per convincere l’Atalanta a concedere il prestito di Giovanni Bonfanti, che il blucerchiato lo ha già vestito con la Primavera di Felice Tufano.

Caduta nel vuoto – per volontà del giocatore – l’offerta dell’Hatayspor per Valerio Verre, non si vede perché il trequartista dovrebbe ora accettare quella (sempre nella Super Lig turca) del Kayserispor, mentre d’altra parte non sembra invece allettante l’offerta del Como, che vorrebbe mandare a Genova in contropartita Daniele Baselli, visto che dopo i fasti con Atalanta e Torino, la mezz’ala nata a Manerbio, complici tanti infortuni, il campo di gioco lo ha frequentato poco in partite ufficiali (sia a Cagliari, che a Como) e senza contare che i costi d’ingaggio fra i due giocatori non dovrebbero essere molto diversi…

Respiro al conto economico, invece di Verre, potrebbe dunque darlo Antonino La Gumina che ha trovato estimatori in Spagna, per la precisione da parte del Deportivo Mirandés, team della Segunda División con sede a Miranda de Ebro, in Castiglia e León, allenata da un mister italiano, Alessio Lisci.

Spagna che potrebbe accogliere anche Kristoffer Askildsen, visto che i media della penisola iberica parlano di interessamento per il norvegese sia da parte del Deportivo Alavés, che dell’Albacete.

Difficile che la liquidità possa essere recuperata da una cessione di Manuel De Luca al Catanzaro (eventualmente da sostituire con un prestito da parte dell’Hellas Verona dell’attaccante francese Thomas Henry), mentre sono in uscita da Bogliasco Noha Lemina (che va a raggiungere il fratello Mario René nel Wolverhampton, dopo il rientro al Paris Saint-Germain e la nuova girata in prestito in Inghilterra, anziché come si vociferava all’Amiens) e Marco Delle Monache (si trasferirà in prestito al Vicenza).

Non passerà nemmeno da Bogliasco Ertijon Gega, se non in autostrada (o in treno), per trasferirsi da Alessandria a Sorrento, dove i campani stanno cercando di convincere la Samp (ed i ‘grigi’) a cambiare l’attuale prestito.

Riassumendo, a meno di 24 ore dalla chiusura del mercato invernale – per ora – le operazioni concluse dalla Sampdoria sono dunque queste:

Entrate: Agustín Álvarez Martínez (prestito da Sassuolo), Cristian0 Piccini (svincolato da Magdeburgo).

Uscite: Lorenzo Malagrida (prestito a Rimini), Diego Porcu (definitivo a Rimini che poi lo ha girato in prestito a Grosseto)

Giri di prestiti: Daniele Montevago (da Gubbio a Virtus Entella), Mattia Vitale (da Audace Cerignola a Monopoli).