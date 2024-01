Sampdoria Primavera: pareggio al fotofinish (2-2) con il Sassuolo

Bogliasco. Un punto ormai inaspettato è stato colto dalla Primavera blucerchiata al 95°, quando ormai le speranze erano ridotte a un lumicino.

Eppure i ragazzi di Sassarini erano partiti col piede giusto (forse stimolati dalla presenza in tribuna di mister Pirlo), portandosi in vantaggio, dopo cinque minuti di ostilità, con una bella conclusione di Thiago Sá Gomes (prelevato questa estate dal Rio Branco), bravo nello scagliare a rete, alle spalle dell’altoatesino Daniel Theiner, un corto rinvio della difesa emiliana, crossata dentro l’area dall’incisivo Alessandro Ventre che risulterà alla fine uno dei più attivi fra i ragazzi di Sassarini e peccato che il difensore esterno basso sia a Bogliasco in prestito dalla Juventus, perché sono apparse molto nitide le sue doti, che richiamano quelle del primo Giorgio Chiellini dei tempi livornesi (destro, anziché sinistro).

Passati in vantaggio, tuttavia, i doriani si sono troppo abbassati e il primo campanello d’allarme è suonato al 21°, quando Kevin Bruno (top player a questi livelli) si è liberato al tiro con una veronica e da lontanissimo ha scagliato sulla traversa una palla prontamente messa in rete da Flavio Russo, tuttavia in offside.

Ha cercato di imitarlo anche Kevin Leone (ex giovanili blucerchiate, sacrificato sull’altare di Ciccio Caputo nell’estate del ’21), ma la sua conclusione è finita sul fondo.

Al terzo tentativo serio – al 40° – il Sassuolo ha pareggiato con Russo, che prima ha impegnato severamente in corner Nicholas Scardigno e a seguire su corner vellutato di Matteo Falasca, di petto ha messo in rete la palla dell’1-1.

Poco prima dell’intervallo, ancora Russo ha liberato Bruno solo davanti a Scardigno, ma il suo tiro è risultato una telefonata al portiere messinese e così il Sassuolo ha dovuto aspettare il 53° per ribaltare il risultato, con un ‘gollasso’ dell’italo ghanese Justin Kumi (altro ottimo prospetto), che ha ‘uccellato’ Scardigno con una palombella da lontano, scaturita da un rimbalzo sulla schiena di Lötjönen.

Sassarini non ha perso tempo ed ha provato a recuperare con un immediato triplice cambio: dentro Valisena, Alesi e Polli per Uberti, Pozzato e Leonardi ed è stato subito l’altoatesino del Doria a cercare il pareggio con un colpo di testa (alto tuttavia) su corner di Alesi.

L’alternanza di azioni si è susseguita senza sosta: al 58° Russo, innescato da Bruno, ha calciato fuori dallo specchio; al 59° ha risposto in modo analogo Alesi; al 62° palla da Thiago Gomes a Polli, il cui ponte di testa ha trovato una debole conclusione di Conte, che ha fatto mettere agli spettatori le mani nei capelli; al 64° un’azione corale ha visto il tiro finale di Polli sibillare abbastanza vicino all’incrocio; al 66° Russo, solo davanti a Scardigno, ha incredibilmente ciabattato sopra la traversa; al 69° bel colpo di testa di Vedovati ancora alto; al 75° Bruno solo davanti a Scardigno ha centrato la sua seconda traversa; all’82° ci ha provato Ventre con un tiro fuori di poco; all’83° l’arbitro ha annullato una rete di Polli per segnalazione di fuorigioco dell’assist man Ovalle Santos; all’86° giallo per simulazione a Russo per ‘tuffo’ nell’area doriana; al 90° Balduzzi dà il cambio a Ventre, mentre anche Chilafi aveva sostituito Gomes.

Al termine dei 5 minuti di recupero sentenziati dall’arbitro Baratta di Rossano, assistito da Meraviglia di Pistoia e Pignatelli di Viareggio, ecco il colpo di genio di Gabriele Alesi che, da fuori area, ha calciato alle spalle di Theiner una palla scaturita da una mischia innescata dai combattivi Polli e Arijan Chilafi, che ha così festeggiato il ritorno in campo.

Sampdoria Scardigno; Ventre (90° Balduzzi), D’Amore, Lötjönen, Langella; Conti, Uberti (55° Valisena), Pozzato (55° Alesi); Thiago Gomes (90° Chilafi) , Leonardi (55° Polli), Ovalle Santos.

In panchina: Gentile, Pellizzaro, Chiesa, Georgiadis, Malanca, Islam.

Sassuolo (4-3-1-2): Theiner; Parlato, Corradini, Loeffen, Falasca; Kumi (70° Okojie), Lopes (70°), Leone; Bruno (91° Knezovic); Russo, Vedovati (70° Caragea).

In panchina: Scacchetti, Piantedosi, Di Bitonto, Rovatti, Neophytou, Ravaioli, Ferrandino.