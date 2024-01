Sampdoria, Pirlo prova a infondere fiducia: “A Venezia senza pensare agli infortuni, vogliamo alzare l’asticella”

La Sampdoria si presenterà contro il Venezia con una rosa corta e priva di molti elementi di spicco. Tra lungodegenti e novità non ci saranno Pedrola, Borini, Vieira, Kasami ed Esposito per citare i giocatori più importanti. Mister Andrea Pirlo non fa però drammi.

“Non pensiamo agli infortuni – esordisce -, son cose che capitano e non cerchiamo alibi. Abbiamo comunque una squadra competitiva e siamo fiduciosi. Abbiamo perso giocatori importanti ma chi ha giocato meno ha la possibilità di far vedere il proprio valore”.

Nonostante le numerose tegole, l’allenatore dichiara di voler alzare l’asticella e quindi andare oltre al decimo posto attualmente occupato. Non usa il termine per evitare probabilmente il titolone ma significa chiaramente puntare ai playoff: “Abbiamo un girone di ritorno in cui dobbiamo fare meglio dell’andata. Ci aspetta una squadra forte che inizia insieme da due anni. Hanno molti giocatori di qualità. Ho chiesto alla squadra di essere competitivi fino alla fine. Dobbiamo provare ad alzare l’asticella, possiamo fare molto di più. Indossiamo una maglia importante. Vogliamo fare meglio anche rispetto alle ultime partite del 2023″.

“Dobbiamo giocare per vincere perché vogliamo andare più avanti rispetto a dove siamo adesso in classifica”, ribadisce in chiusura. Il Venezia si trova al quarto posto in classifica a quota 35 punti. Dodici in più rispetto ai 23 della Sampdoria, che a inizio anno si è vista inflitta una penalizzazione di due punti.