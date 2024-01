Sampdoria, Pirlo: “Mancata l’attenzione sul secondo gol, restiamo compatti”

Genova. Il momento è difficile, complici assenze pesantissime e Andrea Pirlo ne è consapevole. In conferenza stampa, dopo la sconfitta per 0-3 della sua Sampdoria con il Parma non si nasconde: “Dispiace essere sempre qui a parlare di partite perse, avevamo iniziato bene la partita approcciandola nel migliore dei modi e avevamo avuto anche qualche occasione per passare in vantaggio. Quell’episodio del rigore di fine primo tempo ha cambiato un po’ le energie della squadra”.

Pirlo però sottolinea che “può capitare di commettere un errore, ma quello che non deve capitare sono quei due minuti dopo il primo gol il primo tempo. A quel punto la partita deve finire 1-0 e così si doveva ripartire con altra energia nel secondo tempo. Invece abbiamo abbassato il livello di attenzione e ci siamo fatti sorprendere. In quel momento devi tenere duro, riposare e poi ripartire con un altro spirito”.

Sull’episodio del rigore non si sofferma troppo: “L’arbitro ci ha detto che ha toccato prima con la spalla poi non so se l’abbia preso la mano. Sono episodi che non stanno girando a favore, ma dobbiamo continuare a lavorare e non possiamo attaccarci a queste cose”.

Anche Pirlo riconosce la superiorità del Parma: “Ha un motore diverso fisicamente, ha giocatori che possono giocare in serie A, sono attrezzati per salire. Loro hanno fatto la partita che volevano fare, con giocatori bravi a ripartire, con cambi per ridare quello sprint che serviva a loro, mentre noi non siamo riusciti a concretizzare quello che abbiamo prodotto”.

La speranza dei playoff non è però spenta: “Non ci aspettiamo di vincere il campionato. Bisogna però essere realisti, guardare le partite e interpretarle come decisive. Al minimo errore possiamo tornare nella zona che fa paura e con una vittoria ti puoi avvicinare. L’importante è stare compatti in questo momento. I tifosi hanno sempre incitato la squadra, ci sono stati vicini, dispiace non riuscire a dare loro quello che possiamo”.

Ai suoi ragazzi però non ha nulla da rimproverare: “Non abbiamo subito il dominio del Parma. Loro ti aspettano e hanno giocatori bravi nelle ripartenze, noi abbiamo avuto le nostre occasioni, se poi fossimo andati sull’1-0 loro avrebbero dovuto cambiare il loro modo di giocare invece l’episodio ha cambiato partita. Le assenze ci sono e si fanno sentire, anche il Parma farebbe fatica, ci dobbiamo stringere e giocare con quello che abbiamo”. La prossima partita rientreranno almeno Benedetti e Kasami.

Il problema sta anche nella panchina: “Nel calcio moderno le 5 sostituzioni fanno tanto, chi entra può cambiare la partita se hai giocatori con certe caratteristiche e se non le hai ti devi attaccare a ragazzi del 2005 e 2006 ed è più difficile”.

Uno scampolo di match anche per Alvarez, che è appena arrivato e rientra da un lungo infortunio: “Si è mosso bene, deve lavorare per riprendere la condizione”. Tra le note positive anche Ntanda: “È entrato bene, è un giocatore strutturato per la sua età, non ha sbagliato un appoggio e si è fatto vedere area di rigore. Dovrà crescere, è un giocatore interessante”.