Sampdoria, Piccini è ufficiale ma per Pirlo non c’è pace

Genova. Stamattina è arrivata l’ufficialità dalla Sampdoria per Cristiano Piccini, l’agognato difensore chiesto da Pirlo.

Il calciatore, nato a Firenze il 26 settembre 1992, è un terzino destro che dopo essere cresciuto nella Fiorentina, ha girato parecchio in Europa giocando nel Valencia, Stella Rossa e Magdeburgo. Il giocatore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2024.

Pirlo, però, si trova a dover affrontare un’altra tegola: nuovo stop per Benedetti. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo adduttore lungo della coscia destra. Nuovi accertamenti verranno eseguiti la prossima settimana. Terapie, in attesa di accertamenti, per Nicola Murru. Assente, in difesa, anche lo squalificato Ghilardi. Per questo Piccini potrebbe essere subito titolare.

Ieri percorsi di recupero differenziati a seconda delle necessità per Fabio Borini, Andrea Conti, Sebastiano Esposito, Simone Panada, Estanislau Pedrola (a Desenzano) e Ronaldo Vieira.

Sul fronte mercato bisognerà capire l’epilogo della vicenda Verre, che non vuole andare in Turchia (le ultime voci parlano di un interessamento del Como) e attendere l’ufficialità in uscita di Askildsen per capire se i blucerchiati potranno fare ancora qualche movimento in entrata.

Intanto è arrivata la designazione arbitrale per Sampdoria-Modena, gara in programma sabato 3 febbraio (ore 16.15) al “Ferraris” di Genova e valida quale 23.a giornata della Serie BKT 2023/24.

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno.

Assistenti: Passeri di Gubbio e Garzelli di Livorno.

Quarto ufficiale: Madonia di Palermo.

VAR: Gariglio di Pinerolo.

AVAR: Meraviglia di Pistoia.