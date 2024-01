Sampdoria-Parma LIVE (0-2). Raddoppio di Mihaila

Genova. Reti di Man su rigore al 41′ e di Mihaila al 44′



54′ Sponda di testa di De Luca su cross di Ricci per Depaoli che al centro dell’area non riesce a stoppare il pallone

48′ Occasione Sampdoria: Tiro dalla distanza di Verre, deviazione di un avversario e Chichizola con un colpo di reni mette sopra la traversa. Sul corner la Samp prova ad aggirare l’area di rigore, ma non riesce a concludere

46′ Si riparte con palla al Parma

Primo tempo con la Sampdoria sotto per 0-2 col Parma. Succede tutto negli ultimi sette minuti di gioco con un rigore contestatissimo dai blucerchiati: su un tiro dalla distanza di Di Chiara l’intervento di Gonzalez che sembra con la spalla, viene giudicato invece falloso per un presunto tocco anche con la mano di Gonzalez. L’arbitro Feliciano fischia il calcio di rigore al 40′ dopo aver rivisto l’azione al var. Batte Man e Stankovic, pur intercettando il pallone, non riesce a respingerlo. Il colpo è tale che i blucerchiati si fanno infilare subito dopo da Mihaila, facendosi trovare scoperti su una calvalcata di Man sulla fascia e l’assist rasoterra per il rumeno che anticipa Gonzalez e batte Stankovic. Eppure la Sampdoria aveva giocato bene per una buona mezz’ora, facendo anche possesso palla e creando un paio di occasioni pericolose con Depaoli e Verre al 13′ e al 14′ con Chichizola pronto alla respinta. Pioggia di fischi per l’arbitro al termine del primo tempo.

45′ Corner guadagnato dal Parma con la Sampdoria che ha accusato il colpo

45′ Saranno tre i minuti di recupero

44′ Raddoppio del Parma, Man si invola sulla fascia, cross basso in mezzo per Mihaila che col destro fa secco Stankovic

41′ Batte Man e Stankovic intercetta, ma non basta: Parma in vantaggio

40′ Calcio di rigore per il Parma. L’arbitro Feliciani mima spalla-pugno

37′ Tiro dalla distanza di Di Chiara e deviazione di una maglia blucerchiata. C’è un check var per un presunto tocco di braccio di un giocatore blucerchiato, Gonzalez. Feliciani va a vedere

36′ Ghilardi chiude su Bonny concedendo un corner, ma evitando guai, visto che c’era un giocatore del Parma completamente libero in area

34′ Grande intervento difensivo di Stojanovic su Mihaila: l’esterno gli toglie letteralmente la palla dai piedi a due passi dalla porta

30′ Ci prova Man: col sinistro guadagna spazio per accentrarsi e botta che esce di poco alla destra di Stankovic

27′ Angolo battuto corto, poi la palla arriva a Mihaila e cross lungo per tutti

27′ Corner guadagnato dal Parma: Gonzalez anticipa Bonny che si era tuffato di testa nell’area piccola per concludere a rete

19′ Proteste del Parma per un contatto in area di rigore su Mihaila per un intervento di Murro che invece sembra sul pallone. Il Parma guadagna comunque un corner

16′ Ancora Verre! Botta al volo dal limite che termina sopra la traversa

14′ Verre! De Luca ancora in versione assistman per Verre che si trova nell’area piccola e gira a rete, ma trova il corpo di Chichizola

13′ Occasione Sampdoria: De Luca vede lo scatto di Depaoli e gli serve un assist rasoterra: destro in diagonale di prima intenzione che Chichizola respinge

8′ Anche la Samp fermata in offside, con Giordano davanti a tutti nel cuore dell’area di rigore. Vane le proteste per un fallo di mano, azione viziata da fuorigioco

7′ Lancio per Mihaila che controlla e calcia, trovando la respinta di Stankovic. L’arbitro ferma tutto: era fuorigioco

4′ Cross di Ricci in mezzo, ma è il Parma a liberare di testa. Buona partenza della Sampdoria che sviluppa il suo gioco con il Parma in attesa

1′ Si parte con la Sampdoria sul pallone, che attaccherà verso la Sud

Tutto pronto al Ferraris per Sampdoria-Parma, anticipo della 21esima giornata di Serie B. La capolista ha frenato la scorsa giornata pareggiando con l’Ascoli, mentre la Sampdoria arriva da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite. Atmosfera di grande amicizia tra le due tifoserie, gemellate da tempo.

Rientra Gonzalez dopo la squalifica. Il neo acquisto Alvarez va in panchina.

Nel pre-partita premiato Esposito come Mvp della Serie B del mese di dicembre.

Questa sera numeri speciali cuciti sulle spalle dei blucerchiati, con le immagini di Gianluca Vialli.

Sampdoria: Stankovic, Stojanovic, Ghilardi, Gonzalez, Murru, Ricci, Yepes, Giordano, Depaoli, Verre, De Luca.

Allenatore: Pirlo

A disposizione: Ravaglia, Barreca, Constantino, Askildsen, Panada, Conti, Girelli, Ntanda, Delle Monache, Alvarez, Leonardi, La Gumina.

Parma: Chichizola, Del Prato, Balogh, Di Chiara, Osorio, Estevez, Sohm, Man, Bernebé, Mihaila, Bonny.

Allenatore: Pecchia

A disposizione: Turk, Corvi, Circati, Coulibaly, Cyprien, Hainaut, Camara, Hernani, Partipilo, Charpentier, Benedyczak, Colak.

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Spettatori: Abbonati 18.229 rateo 200.234,98; Paganti gara 3.475 incasso 56.643,00