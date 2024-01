Sampdoria, Mancini junior cerca all’estero

Genova. Movimenti marginali, ma intanto le acque cominciano a muoversi… era evidente che la Sampdoria non poteva continuare a subire il fatto che un paio di promesse come Daniele Montevago e Mattia Vitale continuassero a ‘mordere la polvere’, uno a Gubbio e l’altro a Cerignola e così li ha richiamati alla base, mandando rispettivamente in prestito, alla Virtus Entella, l’ex centravanti della Primavera (col vantaggio peraltro di poterlomeglio seguire nella vicina Chiavari e con l’augurio che la punta possa timbrare magari il goal dell’ex nella partita di ritorno, visto che sia la formazione umbra che quella ligure, militano nel Gruppo B di Serie C) ed al Monopoli il centrocampista Vitale, che la Samp, dopo la consensuale risoluzione dell’accordo di cessione a titolo temporaneo con l’Audace Cerignola, ha ceduto in prestito al Monopoli.

Si tratta, appunto, di due giocatori non in rosa, perché – se è pur noto che la Samp deve cedere per poter ingaggiare nuovi giocatori – è altrettanto vero che la falcidia dell’organico è tale da doverci pensare due volte prima di liberarsi di qualcuno, anche perché già così, Pirlo sarà costretto a portare a Venezia qualche Primavera (oltre a Elia Tantalocchi, Samuel Ntanda, Hugo Buyla, anche Arttu Lötjönen?).

Oltre agli squalificati Pajtim Kasami (peraltro infortunato) e Facundo González ed ai lungo degenti Alex Ferrari, Fabio Borini, Estanis Pedrola, Ronaldo Vieira e Andrea Conti (ennesima ricaduta), all’ultimo momento è arrivata pure la defezione di Sebastiano Esposito, costringendo mister Pirlo a fare carte false per trovarne undici da mandare in campo… per non parlare poi delle difficoltà a trovarne cinque idonei per i necessari cambi durante il match…

Per poter dare credito alle voci di partenza di Kristoffer Askildsen, di un Stefano Girelli al Pescara, di un Marco Delle Monache al Vicenza (o all’Under 23 della Juve), di un Simone Panada di ritorno all’Atalanta, bisognerà prima trovare in contemporanea un poker di prestiti dagli analoghi costi d’ingaggio. Ancora più complicati, per via dei corposi contratti, i discorsi riguardanti Valerio Verre, Matteo Ricci, Antonio Barreca e Antonino La Gumina.

Insomma, facile presumere che bisognerà aspettare gli ultimi giorni di mercato (se non le ultime ore) per cogliere al balzo qualche occasione ‘fumante’ di giocatori che vogliano andare a giocare, piuttosto che scaldare panchine altrove, come – in ruoli diversi – Cher Ndour (ma quanta concorrenza!), Mirko Marić (lo vogliono anche Bari e Spezia), Luca Moro (nel mirino del Catanzaro) Alfredo Donnarumma, Marko Lazetić, Mattia Aramu, Giorgio Cittadini, sempre che le conoscenze estere di Andrea Mancini non gli consentano di pescare qualche jolly (tipo Pedrola) all’estero.

Ad esempio è fresca la notizia di un interessamento della Sampdoria per Mattheus de Andrade Gama de Oliveira, centrocampista del team Farense, figlio del ben più noto Bebeto, che aveva salutato la sua nascita, ai Mondiali USA del ’94 vinti dal Brasile, facendo il ‘gesto della culla’. Stando alle notizie sui media, il giocatore cresciuto nel Flamengo, ha giocato a lungo in Portogallo (Estoril Praia, Vitória Guimarães, Mafra), acquisendo anche il passaporto lusitano.

Mancini junior starebbe cercando di sfruttare (come nel caso del difensore del Brescia, Andrea Cistana) il fatto che il giocatore ha il contratto in scadenza nell’imminente giugno ’24.

Mattheus è un interessante centrocampista da piazzare interno di sinistra in un 4-3-3, che ha indossato per quattro volte la maglia verde oro dell’Under 20 brasiliana ed è dotato di tecnica e visione di gioco, oltre che di un buon tiro dalla distanza, tanto da essere uno specialista dei calci piazzati.