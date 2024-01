Sampdoria, le difficoltà sul mercato

Genova. Difficile creare, con cessioni, nuovi spazi in rosa e soprattutto procurarsi i fondi necessari per poterlo programmare… ed è arduo a tal punto che latitano persino le notizie al riguardo, oggi limitate a qualche sussurro sugli interessamenti per Kristoffer Askildsen da parte del Molde Fotballklubb, team che milita nella Eliteserien, la massima divisione del campionato norvegese e dei francesi del Tolosa (Ligue 1), cui va aggiunta l’altra voce (che se concretizzata rasenterebbe l’assurdo) di un Brescia che starebbe pensando di sistemare la sua fascia sinistra con Simone Giordano… Ecco proprio il prototipo di operazione assolutamente da evitare, se si vuole che la Samp abbia un futuro…

Altrettanto poco plausibile appare un riferito come possibile interessamento della Samp per Roberto Inglese, in scadenza nel prossimo giugno, ma fuori dai piani di Fabio Pecchia, dopo i tentativi del Parma di trovargli una destinazione altrove nell’estate del 2023; quindi un giocatore fermo da oltre 6 mesi.

Poco rosea anche un’altra opzione di cui parlano sempre i media e cioè quella del centrocampista Gennaro Acampora, cui il Benevento sta cercando una nuova sistemazione, in alternativa all’attuale prestito al Bari, dove l’ex spezzino non è finito di certo in testa alle gerarchie di Pasquale Marino, che è poi un discorso simile a quello del trequartista Mattia Aramu, che dopo la brillante esperienza a Venezia, non sta ora splendendo a Bari, dove il Genoa lo ha mandato in prestito e che adesso gradirebbe spostare altrove.