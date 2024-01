Sampdoria: i rinforzi di mercato arrivano dalla Primavera?  

Genova. Scorrendo la lista dei convocati di David Sassarini per il match in trasferta contro la Primavera dell’Hellas Verona (questo pomeriggio alle ore 16), viene naturale chiedersi se effettivamente hanno ragione alcuni tifosi nel chiedere a Pirlo se non sia preferibile fare ricorso a qualcuno di questi ragazzi, piuttosto che ai soliti ‘panchinari’, i cui ingressi in campo di solito depauperano in modo deciso il potenziale della squadra… e che a sostegno di questa tesi, portano l’esempio di Samuel Ntanda che, nei pochi minuti in cui è stato buttato in campo, ha dimostrato di avere ‘faccia tosta’ e doti tecniche per poterci stare.

Vediamoli quindi i convocati odierni della Primavera:

Portieri: Tantalocchi, Gentile, Scardigno.

Difensori: Costantino, D’Amore, Georgiadis, Langella, Lötjönen, Pellizzaro, Porcu, Porzi.

Centrocampisti: Alesi, Conti, Dacourt, Djalti, Pozzato, Thiago Gomes, Uberti, Valisena.

Attaccanti: Leonardi, Meloni, Ovalle Santos, Polli.

Rosa della Primavera cui va aggiunto il difensore centrale Hugo Buyla che è stato convocato dalla Guinea Equatoriale, per la Coppa d’Africa e che mister Pirlo ha già aggregato alla prima squadra, facendone ricorso per qualche minuto in Coppa Italia.

E’ pertanto con occhio particolarmente attento che osserveremo i ragazzi di Sassarini, peraltro avendo già avuto modo di apprezzare in passato il valore di Elia Tantalocchi (già di fatto il terzo portiere del ‘grandi’), ma anche di Arttu Lötjönen (Pirlo lo aveva portato con sé nel ritiro estivo), Francesco Conti (il capitano dei ragazzi, grande corsa e buon tiro da lontano), Gabriele Alesi (in prestito dal Milan, ottime doti tecniche), Luca Polli (centravanti boa altoatesino) e Simone Leonardi (talento ancora in parte inespresso), due attaccanti spesso addirittura preferiti a Ntanda da Sassarini.

Ragazzi che potrebbero trovare spazio in prima squadra, anche se invece gli uomini mercato della Samp riuscissero davvero a regalare ad Andrea Pirlo, ad esempio, quel Luca Moro, classe 2001, che i media raccontano essere oggetto di un possibile scambio col Sassuolo (anche se adesso è in prestito allo Spezia), mandando in Emilia Manuel De Luca. Gli stessi giovani attaccanti, già nella ‘cantera’, potrebbero magari avere maggior successo di quell’altra punta oggetto di voci e cioè Marko Lazetić, attaccante serbo del Milan, attualmente in prestito del Fortuna Sittard, dove non sta particolarmente brillando, come già successo nel precedente prestito in Austria all’Altach.