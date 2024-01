Sampdoria, dopo Pedrola e Borini anche Esposito ai box: a Venezia emergenza attacco

La rosa della Sampdoria non è particolarmente profonda. Tuttavia, Pirlo deve anche fare i conti con una sorta di “maledizione” che colpisce man mano tutti i giocatori che si distinguono nel reparto offensivo. L’ultimo in ordine di tempo è Esposito.

A inizio stagione, i pochi punti conquistati erano stati in buona parte merito di Pedrola. Poi, lo stop che dura ancora oggi con lo spagnolo a Barcellona per curarsi. In seguito, è salito in cattedra Borini, che si era preso sulle spalle il peso dell’attacco. Infortunio però anche per lui. Prima di Natale, sembrava essere esploso il talento di Esposito. Oggi il comunicato del club: non ci sarà a Venezia e per le prossime due settimane.



Ma non soltanto il reparto avanzato è coinvolto da tegole alquanto inopportune. Ancora ai box Vieira, che da Palermo in poi si era rivelato un altro giocatore rispetto a quello delle stagioni passate. Squalifica a parte, è entrato nel bollettino medico odierno anche Kasami.

Insomma, Venezia e poi Parma. Due partite che potrebbero allontanare dai playout e avvicinare ai playoff con fuori cinque sesti degli ipotetici centrocampo e attacco titolari.

Il comunicato del club

Esposito. Gli esami strumentali ai quali è stato intanto sottoposto Sebastiano Esposito hanno evidenziato una lesione di primo grado a livello del retto femorale della coscia destra. L’attaccante ha già iniziato l’iter riabilitativo. Ulteriori accertamenti verranno ripetuti tra due settimane.

Kasami. Gli esami strumentali a cui è stato invece sottoposto Pajtim Kasami hanno evidenziato una sofferenza funzionale del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. La situazione del centrocampista verrà monitorata quotidianamente.

Borini. In mattinata Fabio Borini ha svolto presso la clinica “La Madonnina” di Milano una visita di controllo con il professor Lasse Lempainen che aveva effettuato il 29 novembre scorso la tenoraffia dell’adduttore lungo di sinistra. L’attaccante proseguirà il precorso riabilitativo a Liverpool per le prossime due settimane con introduzione della corsa. Rientrerà a Bogliasco nei primi giorni del mese di febbraio per riprendere il lavoro funzionale sul campo.