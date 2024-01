Sampdoria, arriva Cristiano Piccini: lo manda Mancini?

Genova. “Lo manda Mancini”… così mi accoglie al bar, con un sorriso a quattro ganasce, il mio canuto amico, tifoso del Doria… Beh, potrebbe non essere fantascienza il suo pensiero, visto che è stato il ‘Mancio’ a far esordire in Nazionale Cristiano Piccini, proprio a Genova, l’8 ottobre del 2018 nell’amichevole pareggiata con l’Ucraina e sempre ‘Bobby gol’ lo ha fatto giocare altre due volte con gli azzurri (Polonia e Finlandia). Piccini è in effetti un giocatore d’esperienza (ha indossato le maglie di Spezia, Livorno, Betis Siviglia, Sporting Lisbona, Valencia, Atalanta, Stella Rossa, Magdeburgo) ed anche se nasce come terzino destro, ultimamente in Germania si è riciclato come centrale… Gli unici dubbi ‘del tifoso’ sono incentrati sulle condizioni fisiche, perché di lui ci sarebbe bisogno ‘sin da subito’ e in effetti nelle ultime giornate il tecnico tedesco Christian Titz non lo ha più utilizzato, dopo che era stato titolare nella prima parte della stagione.

Non sono buone invece le notizie mattiniere su Valerio Verre, che sembra aver rifiutato per motivi famigliari trasferimento all’Hatayspor ed il fatto non può che tarpare le ali ad altri possibili movimenti in entrata, salvo – impensabili sulla carta – liberazione dai pesanti ingaggi di Conti e La Gumina ma i contratti si firmano in due, quindi rientra nei diritti degli interessati arrivare alla fine delle rispettive scadenze, con buona pace di chi vorrebbe vedere facce nuove. Comunque il mercato turco resterà aperto sino all’8 febbraio, per cui mai dire mai, anche se una partenza dopo la chiusura di quello italiano, comporterà eventuali migliorie al bilancio, ma non all’organico di Pirlo.

Gli stessi turchi dell’Hatayspor peraltro sono in concorrenza per un altro giocatore che piace anche alla Sampdoria e cioè quel David Chidozie Okereke della Cremonese, che è già stato nostro ospite in una video intervista su Genova 24.

L’arrivo di Piccini e la non partenza di Verre, sono peraltro destinate a smentire le voci di un ulteriore possibile arrivo per la difesa, il già chiacchierato milanista Marco Pellegrino, che i media riferiscono aver rifiutato Como, Modena e Ternana, come pure quelle relative a Mattia Aramu e Mattheus Oliveira, salvo una partenza verso la Spagna di Kristoffer Askildsen.

Poi è ovvio che ci si aspettano i rientri alle basi d’origine di Simone Panada e Noha Lemina, impalpabili nel periodo doriano.

A conti fatti, la campagna acquisti della Samp troverà risorse in infermeria, quando i vari Benedetti, Murru, Esposito, Vieira, Pedrola e Borini, per non parlare di Conti e Ferrari, torneranno (chi prima, chi poi) a disposizione di Pirlo.