Sampdoria, countdown per il difensore

Genova. Tradizione vuole che durante gli week end si spengano quasi tutte le notizie di mercato, non di meno forse perché a ridosso della chiusura, qualche voce sta circolando anche oggi e finalmente i media si concentrano su quella che è la prima necessità dell’organico di Pirlo: un difensore centrale.

Circa il primo nome, quello del dell’argentino Marco Pellegrino (il Milan lo soffiò la scorsa estate alla Samp che stava trattando con la Platense), tuttavia vi è la concorrenza del Verona e della Ternana, un team – anche quello umbro – molto attivo sul mercato, tanto da essere presente pure sull’altro possibile obiettivo doriano, Giovanni Bonfanti (su di lui anche Pisa e Como).

Sempre restando in casa Milan, incertezze anche sulle possibilità d’ingaggio del giovane rossonero Davide Bartesaghi (tra l’altro terzino sinistro, anche se alto 1,93 e quindi adattabile a fare il braccetto mancino in una difesa a tre), che più facilmente accetterà la corte del Frosinone o del Losanna, per una questione di categoria.

Un’altra ipotesi citata è il franco tunisino Dylan Bronn, che gioca (poco) nella Salemitana, dove non ha trovato le stesse esperienze positive maturate nel Metz (Ligue 1) e nella Nazionale africana (28 presenze), né con Pippo Inzaghi, né tanto meno col predecessore Paulo Sousa.

Le difficoltà di tesseramento stanno nel fatto che la Samp non solo predilige la formula del prestito, ma cerca altresì una partecipazione all’ingaggio da corrispondere a chi verrà ad integrare la rosa blucerchiata. Forse per questo si è aspettato finora, non replicando quanto fatto con Kasami e cioè il tesseramento di uno svincolato, per cui meno attendibile appare la voce di un contatto con l’ispano marocchino Zouhair Feddal (esperienze con Siena, Palermo e Taranto, oltre a Levante, Alaves, Betis, Sporting Lisbona, Valladolid e Alanyaspor).

Si è sciolta al sole di questo fine settimana la voce di un Valerio Verre destinato alla Cremonese, visto i recenti complimenti fatti da Giovanni Stroppa al suo nuovo trequartista César Alejandro Falletti, da poco prelevato dalla Ternana, per Verre prende invece forte consistenza un suo trasferimento in Turchia all’Hatayspor

Solo una partenza di Manuel De Luca verso Catanzaro, potrebbe creare spazio a Mirco Marić, croato dal goal facile in patria (tanti nell’Osijek, abbastanza nel Crotone, meno nel Monza), nel mirino anche dello Spezia, da dove salperà Luca Moro.

Chi dovrebbe partire al 100% è Noha Lemina e i media internazionali lo danno in procinto di vestire i colori del Lille o quelli del Wolverhampton.