Sampdoria, adesso serve un difensore centrale

Genova. La domanda da porsi, è: l’arrivo di Agustín Álvarez in prestito (ufficializzato e subito convocato per la sfida col Parma) può aprire le porte alla cessione definitiva di Manuel De Luca alla Reggiana di Alessandro Nesta, che spinge per averlo in Emilia? Una partenza che consentirebbe di realizzare una plusvalenza pura (il giocatore venne preso a parametro zero da Daniele Faggiano), oltre a dare aggio al conto economico per andare ad ingaggiare quel difensore centrale che ‘manca come il pane’.

L’uomo giusto in tal ruolo, fra quelli i cui nomi sono entrati in circolo, potrebbe essere Norbert Gyömbér, sempre ammesso che la Salernitana (in piena campagna di rafforzamento in ottica salvezza, vedi ad esempio il recente tesseramento dell’ex doriano Alessandro Zanoli) fosse disposta a lasciarlo andare in prestito, ma sul nazionale slovacco c’è anche il Palermo, per cui logica dice che bisogna aspettarsi anche qui una sorpresa, probabilmente ‘last minute’, quando qualche big entrerà nell’ordine di idee di partecipare ai costi d’ingaggio.

Tornando ad Álvarez, l’uruguaiano ha in effetti caratteristiche diverse da De Luca, avendo fatto vedere durante i subentri dello scorso campionato col Parma, di essere una punta di movimento, dotata di ottima tecnica e capace di venire incontro a giocare palla, ma anche a dare profondità ed entrare d’istinto in area, forte della necessaria freddezza davanti alla porta, quella che ha mostrato soprattutto nel Peñarol, dove è esploso nel ‘21/22.

Rimbalzando al difensore centrale, qualche media ha ipotizzato, in ottica ‘low cost’, la possibilità di richiamare dal prestito ad Alessandria Ertijon Gega (anche lui preso a parametro zero da Faggiano), magari ricompensando i grigi (forti di un contratto fino al prossimo 30/6) con il prestito di qualche ragazzo della Primavera, tipo Arttu Lötjönen, accompagnato magari da Luca Polli e cioè due giovani già strutturati fisicamente per giocare fra i grandi.

Fisico non certo da corazziere, quello di Marco Delle Monache, che ha però dalla sua un DNA ricco di classe, per cui non gli mancano i pretendenti, a partire dal Vicenza, ma ‘in primis’ da quel Pescara di Zdeněk Zeman, che lo ha già fatto esordire fra i professionisti.

A tal proposito Diego Porcu, che la Samp proprio ieri aveva ceduto in via definitiva al Rimini (Serie C), è stato girato in prestito – fino al 30/6/24 – dai romagnoli al Grosseto, team di Serie D – girone E – che nell’ultimo week end ha affrontato (1-1) il Livorno, appena affidato alla guida del mister arenzanese Fabio Fossati.

Come anticipato sopra, intanto, mister Pirlo ha subito convocato Álvarez, che va a compensare nei 23 lo squalificato Leonardo Benedetti, mentre Lorenzo Costantino ha preso il posto di Lötjönen; ovviamente l’elenco è ‘orfano’ anche dell’altro squalificato Pajtim Kasami e degli infortunati Alex Ferrari, Andrea Conti, Estanis Pedrola, Ronaldo Vieira, oltre al giovane Buyla in Coppa d’Africa.

Questo l’elenco dei convocati:

Portieri: Ravaglia, Stanković.

Difensori: Barreca, Costantino, Depaoli, Ghilardi, Giordano, Gonzaléz, Murru, Stojanovic.

Centrocampisti: Askildsen, F. Conti, Girelli, Panada, Ricci, Verre, Yepes.

Attaccanti: Álvarez, De Luca, Delle Monache, La Gumina, Leonardi, Ntanda.