Sabato una marcia per la pace in Ecuador, il racconto: “I nostri cari chiusi in casa, abbiamo paura”

Genova. Una marcia per chiedere la pace in Ecuador, sconvolto dall’ondata di violenze da parte dei gruppi criminali organizzati che hanno già provocato 13 morti e numerosi feriti. La comunità straniera più numerosa a Genova (quasi 11mila residenti nel 2023 solo nel capoluogo) scende in piazza e invita tutta la cittadinanza a unirsi per manifestare vicinanza in un momento così drammatico. L’appuntamento sarà sabato pomeriggio alle 17.00 con ritrovo in piazza Caricamento, breve percorso lungo via San Lorenzo e conclusione in piazza Matteotti.

A promuovere l’iniziativa sono rappresentanti di diverse realtà della comunità ecuadoriana, da quelle politiche a quelle religiose. Tra gli organizzatori c’è Manuel Aragundi, consigliere municipale del Centro Ovest che dal 2000 vive a Genova, è cittadino italiano e lavora come insegnante ed educatore professionale: “In queste ore abbiamo ricevuto le telefonate delle nostre famiglie – racconta -. Sono tutti molto preoccupati, devono stare chiusi in casa, ci sono i militari in giro. Qui a Genova ci sono mia sorella e mia nipote, ma mia madre e il resto della mia famiglia vivono a Guayaquil. Abbiamo paura che questi delinquenti entrino in casa a rubare“.

La marcia servirà a dare un segnale di “solidarietà tra noi come popolo di migranti, per essere più uniti”, ma l’obiettivo è anche “richiamare diverse autorità internazionali perché ci sostengano. Il nostro presidente Noboa ha bisogno di aiuto a livello a livello logistico e militare“, sottolinea Aragundi. Ma non solo: “Sarebbe importante che l’Italia mettesse a disposizione esperti di mafia per darci una mano a scoprire e fermare questi criminali. Serve un centro di intelligenza e in questo l’Italia ha grandi competenze”.

L’ondata di violenze – un tentato golpe, è stato definito da diversi media – ha avuto inizio dopo la fuga dal carcere del narcotrafficante e leader di Los Chineros, Adolfo Macías, alias Fito. Le misure straordinarie di sicurezza messe in atto dal governo di Daniel Noboa, con dispiegamento di mezzi militari e blindati nelle strade, hanno provocato una feroce reazione dei gruppi criminali, con rivolte nelle carceri, presa di ostaggi, attacchi armati, incendi, omicidi e sequestri. Il capo dello Stato ha emanato lo stato di emergenza e una dichiarazione di “conflitto armato interno”. A scuotere gli ecuadoriani anche le immagini surreali dell’assalto all’emittente TC Television di Guayaquil ad opera di un gruppo di giovanissimi delinquenti, con giornalisti in ginocchio che implorano di non essere uccisi.

Oggi le forze armate ecuadoriane hanno annunciato di aver ucciso cinque “terroristi”, arrestati 329 e liberato 41 ostaggi. Ma sono ancora 139 le persone in ostaggio in almeno cinque prigioni in Ecuador, compresi agenti e personale amministrativo: è la protesta contro la dura politica che il presidente Daniel Noboa vuole implementare nel sistema carcerario. In un video diffuso da un gruppo criminale una ventina di ragazzi vestiti con magliette e jeans chiede scusa per i disordini, soprattutto “a voi poveri, che siete i più colpiti”. Nel messaggio viene attaccato il capo dello Stato, descritto come “un ragazzo ricco con il suo ego da supereroe“, e si fa cenno a possibili negoziati con il governo su esempio della Colombia.

Gli organizzatori della marcia hanno invitato a vestirsi di bianco come simbolo di pace, ma qualcuno userà il nero in segno di lutto e denuncia per gli omicidi commessi nelle ultime ore, mentre altri sceglieranno i colori della bandiera: giallo, rosso e blu. Vistámonos de blanco o de la tricolor y unámonos en un solo clamor, si legge sulla locandina che annuncia l’evento. Un appello rivolto anche ai genovesi, legati ormai indissolubilmente alla comunità ecuadoriana.