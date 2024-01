Rolli days, Di Cesare (Lega): “Sì unanime a mozione lega per valorizzare nostri prodotti”

Genova. “L’apertura al pubblico dei palazzi dei Rolli, sito patrimonio dell’UNESCO, porta a Genova un numero considerevole di turisti, oltre che dare ai cittadini la possibilità di poter visitare le sale interne dei palazzi e le ville in modo gratuito.

Vista la presenza sul nostro territorio di numerose botteghe storiche e attività commerciali, che si differenziano per la qualità dei prodotti che offrono al mercato, e che ci sarebbe la possibilità di organizzare degli eventi in collaborazione con le imprese prevedendo visite guidate con degustazioni per valorizzare ancor di più gli splendidi palazzi della Meridiana, Lomellino, Pallavicino, la Lega ha chiesto, con una mozione approvata all’unanimità, che il Municipio I Centro Est si attivi perché il Comune organizzi, all’interno e nelle vie limitrofe dei palazzi storici (oltre quelli dei Rolli), degli eventi enogastronomici insieme ai Civ, Confcommercio, marchi e produttori locali.

L’intento è quello di valorizzare al massimo il patrimonio storico e culturale e i prodotti del nostro territorio, facendo così un buon lavoro di marketing territoriale”.

Lo dice il capogruppo della Lega in municipio Centro Est, Edoardo Di Cesare.