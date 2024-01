Rolli Days, rivoluzione viabilità in centro: scattano i divieti di sosta e transito

Genova. Rivoluzione viabilità in centro per l’edizione invernale dei Rolli Days. Da venerdì 19 a domenica 21 gennaio, giornate in cui i palazzi storici apriranno le porte alla città, nella zona compresa tra via Garibaldi e via XXV Aprile scattano divieti di sosta e di transito per agevolare il flusso di turisti e genovesi che vorranno visitarli, eliminando il traffico.

Il divieto di transito scatta dalle 9 alle 22 di venerdì, sabato e domenica in via Garibaldi, via Cairoli, piazza della Meridiana, piazza Fontane Marose, via Interiano e via XXV Aprile, mentre il divieto di sosta è in vigore nelle stesse via venerdì 19 gennaio dalle 11 alle 19 e sabato 20 e domenica 21 gennaio dalle 7 alle 22.

Potranno accedere solo i veicoli autorizzati, i mezzi pubblici e soccorritori e forze dell’ordine, mentre il resto del traffico verrà convogliato su galleria Bixio e piazza Corvetto.

Escludendo dall’elenco di strade via Roma, quanto disposto ricalca quindi la ztl adottata in via sperimentale dal Comune lo scorso ottobre, in occasione di Genova Jeans. La sperimentazione era stata approvata dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alla Mobilità Matteo Campora, che aveva spiegato che “abbiamo previsto una fase di monitoraggio, con il Civ ci confronteremo in questi primi due mesi per studiare eventuali correttivi che si rendessero necessari. Con la collega al Commercio Bordilli stiamo anche pensando ad attività che facciano meglio fruire piazza Fontane Marose e via Roma nelle ore serali ai genovesi e ai visitatori”.