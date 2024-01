Rigenerazione urbana, oltre 8 milioni ai Comuni liguri: a Genova si rifà il look il Carmine

Genova. Oltre 8,2 milioni per finanziare i progetti di rigenerazione urbana dei Comuni liguri. È la dotazione prevista dalla Regione per il 2024, fondi che verranno assegnati non più attraverso un bando, ma con manifestazioni di interesse che porteranno a stilare elenchi con riparto dei contributi su base provinciale, secondo il fabbisogno e sulla base del livello di progettazione. Non mancherà certo Genova, che ha già pronto un progetto di riqualificazione del Carmine, uno dei quartieri più caratteristici a ridosso del centro storico.

A cosa serviranno questi fondi? “Prevalentemente per riqualificare piazze centrali, piazze strategiche per una comunità, nelle città e nei piccoli comuni”, spiega l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola -. Parliamo di un contributo da 250mila a 350mila euro con un 5% di finanziamento del Comune, ma questo ci permette di riqualificare le borgate del nostro territorio. – spiega l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola -. Verranno premiati i territori che esprimeranno un maggior numero di domande. Se una provincia esprimerà molte domande vuol dire che c’è molta richiesta. Vogliamo che tutti possano avere questi fondi e ci sono comuni che rischiano di avere ogni anno un finanziamento perché hanno una struttura tecnica migliore. Noi vogliamo avere un occhio di riguardo anche per quelli che non riescono”.

Il programma triennale 2024-2026, che include anche finanziamenti regionali per edilizia scolastica e residenziale pubblica, è stato oggetto di un incontro, oggi nella sede di Anci Liguria, coi Comuni delle province di Genova e La Spezia. Si tratta del primo dei due incontri dedicati al tema sul territorio. Il secondo, riservato alle province di Imperia e Savona, si svolgerà mercoledì 24 gennaio alle ore 11 presso il palazzo Tagliaferro di Andora.

Per il 2024 sono disponibili oltre 1,5 milioni di fondi statali, 6 milioni dal Fondo strategico regionale e 735mila euro destinati all’edilizia residenziale pubblica. “In meno di due anni – ha spiegato ancora Scajola – abbiamo avviato 113 cantieri in tutta la Liguria, oltre 23 milioni di euro impegnati: sono cifre record. È un’operazione che per numero di cantieri supera addirittura il Pnrr. Stiamo dando un volto nuovo a tutta la Liguria da Ventimiglia a Sarzana diventando un modello, in materia, a livello italiano”. Quest’anno, oltre alla differente modalità di assegnazione, sarà semplificata la piattaforma di inserimento dati e fornita la possibilità di caricarli in maniera continuativa.

Per i Comuni non mancano comunque le difficoltà. “Ci vorrebbe un aiuto forte sulla semplificazione amministrativa – denuncia il direttore di Anci Liguria Pierluigi Vinai -. Ci pesano la rendicontazione a valle del sistema, e a monte la capacità di fare affidamenti. Anac è andata in crisi all’inizio di quest’anno e non è riuscita più a sbloccare la situazione: le stazioni appaltanti hanno difficoltà a prendere i certificati per affidare i lavori. Oggi dobbiamo parlare di speranza futura, ma questo è un problema che deve essere superato subito. La Regione si è adoperata molto per aiutarci”.

A rifarsi il look a Genova sarà la zona del Carmine. Il finanziamento che l’assessore Mario Mascia ha chiesto alla Regione, pari a 350mila euro, riguarda la riqualificazione di via Brignole de Ferrari e degli accessi al mercato, con eliminazione delle barriere architettoniche e creazione di un percorso pedonale che idealmente congiungerà il mare con la circonvallazione a monte attraverso il futuro parco di Valletta Carbonara. I fondi erano stati richiesti già nel 2023 ma senza esito, quindi l’istanza verrà riproposta nel 2024. In realtà il progetto di Tursi è più ampio e prevede interventi su tutte le aree limitrofe: via di Vallechiara, via Carlo Targa, via Sant’Agnese, salita Giusti, piazza Bandiera, via Bandiera e l’asse piazza della Nunziata-via Bensa-largo Zecca. Il valore del pacchetto completo è stimato in 2 milioni e mezzo di euro.

I limiti massimi di finanziamento sono confermati a 250mila euro per i comuni sotto i 10mila abitanti e 350mila euro per quelli con popolazione superiore. Entro l’inizio di marzo sarà operativa la nuova piattaforma semplificata per la presentazione delle richieste di contributo. Saranno effettuate apposite riunioni per l’illustrazione delle modalità di inserimento dei dati.

Le domande presentate entro il 20 aprile potranno accedere a una prima tranche di finanziamenti con risorse del Fondo strategico regionale. Le domande presentate entro il 31 luglio accederanno invece a una seconda tranche con risorse del Fondo strategico regionale, della legge 145/2018 e di fondi regionali per Erp e barriere architettoniche.