Ricoverate al Gaslini tre bimbe ferite nei bombardamenti su Gaza

Genova. Sono arrivate in nottata e sono state immediatamente ricoverate all’ospedale pediatrico Gaslini le tre bambine di 5, 7 e 8 anni provenienti da Gaza e bisognose di cure urgenti perché ferite nei bombardamenti.

Le piccole sono atterrate prima a Ciampino, un volo urgente su cui viaggiavano con altri sette bambini e un maggiorenne. Ad attenderli gli operatori della Croce Rossa, il vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e le realtà coinvolte nell’operazione. Da qui il trasferimento a Pisa e poi a Genova, e il successivo ricovero nei reparti di Neurochirurgia e Ortopedia del Gaslini. Gli altri bambini sono stati invece trasferiti in ospedali di Roma e Firenze.

Le bambine erano arrivate quattro giorni fa in Egitto attraverso il varco di Rafah, e sono state curate e stabilizzate dai sanitari egiziani nelle strutture ospedaliere locali. Sono poi state trasferite in Italia. Tutte e tre hanno ferite e amputazioni causate dai bombardamenti nella striscia di Gaza, e sono state prese in carico dai soccorritori della Croce Rossa spezzina, di Follo e Genova.

Sotto l’egida del governo italiano e del Ministero della Salute, il Gaslini sta mettendo a disposizione diverse equipe sanitarie per organizzare attività di triage e trasferimento di un centinaio di bambini vittime del conflitto a Gaza, ed ulteriori azioni di cooperazione e aiuto sanitario.

La prima equipe del Gaslini è partita da Roma per l’Egitto giovedì 18 gennaio, per coordinare le attività di triage, in vista del trasferimento dei pazienti pediatrici palestinesi in gravi condizioni presso il Gaslini e altri tre ospedali italiani. Il team, composto da Andrea Moscatelli, responsabile del Dipartimento Emergenza e Accettazioni e dell’Unità Operativa Complessa Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica, da Ubaldo Rosati, responsabile delle Relazioni Internazionali, e dalle infermiere pediatriche Federica Penco e Paola Leveratto, sta gestendo l’organizzazione sanitaria del trasporto e della sistemazione di ciascun bambino, una volta avvenuto il trasferimento su suolo nazionale.