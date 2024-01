Ricerca industriale e sviluppo sostenibile: il centro di competenza Start 4.0 finanzia 19 progetti

Genova. Il Centro di Competenza Start 4.0 ha completato il processo di selezione e pubblicato la graduatoria che assegna 5,8 milioni di euro del Pnrr, tramite il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le imprese beneficiarie sono 54, provenienti da tutta Italia e di cui il 60% sono piccole e medie imprese.

Saranno finanziati 19 progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, altamente innovativi, che mirano a promuovere lo sviluppo sostenibile, l’efficienza operativa e la sicurezza attraverso la digitalizzazione e l’utilizzo di molteplici tecnologie e applicazioni abilitanti, tra i quali l’Intelligenza Artificiale (IA), Machine Learning (ML), robotica, Realtà aumentata e virtuale, Internet of Things (IoT), Sensori software e hardware per real-time, protocolli crittografici avanzati, Edge/Fog computing.

Tra i progetti finanziati rientrano il controllo avanzato e il gemello digitale per il recupero delle polveri fini di acciaieria e sistemi efficienti di generazione e accumulo di energia da fonti rinnovabili; strumenti automatizzati per risk assessment nel settore costruzioni, piattaforme per l’analisi del rischio operativo e per il monitoraggio avanzato per la gestione della Supply Chain logistica. Troviamo inoltre, progetti che integrano digitalizzazione, sicurezza e innovazione nelle reti di distribuzione, soluzioni di realtà aumentata e assistenti virtuali per la gestione delle emergenze nei processi produttivi e in ambito portuale. Infine, troviamo il progetto di un rover anfibo per l’ispezione delle infrastrutture idriche e l’utilizzo di robotica antropomorfa per il trattamento dei rifiuti elettronici.

L’insieme di questi progetti, dal valore complessivo di 11,2 milioni di euro – tra finanziamento Pnrr e contributo delle imprese stesse – ha l’ambizione di guidare lo sviluppo economico locale e nazionale attraverso principi di sostenibilità energetica, digitalizzazione, sicurezza in diversi settori chiave industriali e portuali.