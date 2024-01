Rete idrica, una notte di lavori e manutenzioni: tutte le vie che resteranno senza acqua

Genova. Iren comunica che per lavori di ammodernamento della rete idrica, dalle ore 21 di mercoledì 10 gennaio alle ore 02:00 di giovedì 11 Gennaio verrà sospesa l’erogazione alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova:

• Via Federico Delpino civ 21-23-25-27-29-31-33-35-37-39

• Via Mura di San Bernardino

• Salita Multedo

• Via Carso

• Via San Pantaleo dal civ 1 al 35

• Via Cesare Cabella

• Via Contardo

• Scalinata a via Cesare Cabella

• Via A porta di San Bartolomeo

• Passo Giuseppe Biscuola

• Via Antonio Burlando

• Via Revello dal civ 30 al 41

• Via delle Ginestre