Recco, uova “Apu” in via IV Novembre e un semaforo in via Assereto per la sicurezza dei pedoni

Recco. Entro la fine della prossima settimana, saranno completati due importanti interventi per migliorare la sicurezza della circolazione pedonale a Recco. Il primo riguarda l’istituzione di una nuova “Apu”, un’area pedonale urbana, in via IV Novembre, all’altezza della Libreria Capurro. Il secondo intervento prevede la conclusione dell’installazione di un nuovo semaforo in via Assereto, nei pressi del Bar Perla.

“La misura presa in via IV Novembre segue l’esempio dei provvedimenti simili, già esistenti in città, in via Punta Sant’Anna e nella zona del Belvedere Tenco – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – in entrambi i casi, è stato installato un pannello di avviso con una telecamera di verifica, un sistema che permetterà di monitorare e prevenire l’accesso non autorizzato di veicoli all’interno dell’area pedonale”.

“I lavori per la collocazione del semaforo in via Assereto, realizzati sotto la supervisioni di Anas, saranno conclusi entro la prossima settimana. Questi interventi rappresentano un passo importante verso la creazione di un ambiente urbano più sicuro e accessibile per i pedoni a Recco”.