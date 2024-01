Recco, potenziamento del sistema di videosorveglianza: nuove telecamere in via Marconi

Recco. Il Comune di Recco continua a investire nella sicurezza urbana attraverso il potenziamento della rete di videosorveglianza. Nei prossimi giorni verranno avviati i lavori per installare nuove telecamere in via Marconi. Il sindaco Gandolfo attribuisce un ruolo significativo alla presenza del sistema di telecamere, uno strumento visto come mezzo efficace in un’ottica di prevenzione e repressione dei fenomeni di degrado e di illegalità, inserito in punti strategici della città, in modo da garantire un controllo costante e capillare delle aree sensibili.

“La videosorveglianza è uno strumento fondamentale, in particolar modo nella zona scolastica di via Marconi, per garantire la sicurezza di studenti e famiglie e la vivibilità della nostra città, La sicurezza urbana è, infatti, una delle priorità dell’amministrazione comunale e le telecamere permettono di tenere sotto controllo il territorio h24, soprattutto nelle aree ritenute più a rischio.” ha dichiarato il sindaco Carlo Gandolfo.

A partire dalle ore 8 di martedì 16 gennaio, in via Marconi saranno istituiti alcuni divieti di sosta con rimozione forzata per consentire i lavori. I divieti riguarderanno gli ultimi due stalli di sosta tracciati diagonalmente all’asse della carreggiata prima del passo carrabile di pertinenza del civico 37, tutti gli stalli di sosta tracciati in corrispondenza del civico 35 e lo stallo di sosta tracciato tra il civico 46 e l’attraversamento pedonale, tutti sul lato ponente della strada. I divieti saranno validi fino al termine dei lavori, che prevedono la rottura del suolo per la collocazione di infrastrutture interrate necessarie al funzionamento delle telecamere.

