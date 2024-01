Recco, ecco il nuovo ambulatorio uro-andrologico nell’ex ospedale

Recco. Presso l’ex ospedale di via Bianchi a Recco è attivo il nuovo ambulatorio uro-andrologico, che va a potenziare l’offerta dell’Asl 3 nel distretto socio sanitario numero 13, con la presenza degli specialisti della S.C. Urologia diretta dal dottor Carlo Ambrosio.

L’orario di apertura è il martedì dalle ore 14 alle ore 18 (primo piano). I pazienti potranno accedere agli ambulatori tramite prenotazione a CUP con richiesta dematerializzata del medico di medicina generale.

“Ringrazio la dirigenza di Asl3 – sottolinea il sindaco Carlo Gandolfo – per l’impegno nell’implementazione della piastra ambulatoriale. Attività che si integra ai lavori di ristrutturazione dell’ex ospedale, finanziati dal Pnrr, che porteranno ulteriore sviluppo ai servizi forniti dalla struttura. Quest’ultima diventerà una casa di comunità, come previsto dal nuovo piano sanitario regionale. Questo lavoro è stato realizzato dall’Azienda sanitaria in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Con l’apertura di questi nuovi servizi, il distretto socio-sanitario n. 13 è ora meglio attrezzato per rispondere alle esigenze sanitarie della sua popolazione”.