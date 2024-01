Recco, al via manutenzioni stradali per oltre 100mila euro: la mappa dei lavori

Recco. Il Comune prosegue con i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali.

Nei giorni scorsi, infatti, la Giunta Gandolfo ha approvato i progetti esecutivi e i finanziamenti di una serie di interventi che riguardano tratti stradali per 104.454 euro, di cui 84.454 euro a carico del Comune e 20mila euro provenienti da fondi regionali.

Il progetto prevede il rifacimento di tratti di asfalto ammalorati ed usurati in via Pisa, via Trieste, via Marconi e via alla Stazione, oltre a opere per rendere più sicura e fluida la circolazione dei veicoli e dei pedoni.

“L’approvazione del progetto rientra tra le nostre priorità per la valorizzazione del territorio e la qualità della vita dei cittadini – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale sul tema delle manutenzioni di strade e marciapiedi. La conclusione dell’anno appena trascorso ha visto l’esecuzione di diversi progetti per il ripristino del fondo stradale ammalorato. Questi interventi, insieme agli ulteriori programmati per il 2024, consentiranno di mettere in sicurezza il patrimonio pubblico viario, garantendo migliori condizioni di mobilità”.