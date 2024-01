Rapinò un diciassettenne alla fermata del bus: incastrato (e arrestato) grazie alle telecamere di sorveglianza

Genova. È stato arrestato l’uomo che lo scorso 19 novembre ha aggredito e rapinato un ragazzo di 17 anni al capolinea degli autobus davanti alla stazione Brignole.

Si tratta di un 33enne già responsabile di altri reati simili e sottoposto alla misura dell’affidamento in prova alla luce di una recente condanna. L’uomo è stato rintracciato dagli investigatori della sezione contrasto al crimine diffuso della squadra mobile di Genova, che sono riusciti a identificarlo passando al vaglio i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona di Brignole e del centro.

Il 17enne era stati infatti avvicinato al capolinea, in viale Thaon de Ravel, con la scusa di poter utilizzare il suo smartphone per fare una telefonata. Il ragazzo non si è fidato e ha provato ad allontanarsi, ma il 33enne lo ha afferrato per il braccio e gli ha strappato il telefono dalle mani. Ne è nato un inseguimento sino in via XX Settembre, dove però il rapinatore si è bloccato, ha tirato fuori un coltello e lo ha puntato contro la vittima, che a quel punto si è fermato e ha chiamato la polizia chiedendo a un passante il telefono in prestito.

Ai poliziotti il ragazzo aveva descritto un uomo “alto, stempiato e vestito di nero”, raccontando per filo e per segno ciò che gli era accaduto. Gli agenti della squadra mobile hanno passato al setaccio i filmati individuando, poco dopo le 20, il rapinatore rincorso dalla vittima in una traversa di piazza Colombo. I successivi accertamenti hanno dimostrato che l’uomo, dopo la rapina, si era spostato in centro storico nel tentativo di vendere lo smartphone appena rubato in cambio di droga.

Pochi giorni dopo la rapina il 33enne è stato quindi rintracciato e portato in carcere per violazione della messa alla prova, e le indagini, coordinate dalla procura, hanno consentito di ottenere dal gip l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, provvedimento che gli è stato notificato nel carcere di Marassi.