Rapina in centro storico, 19enne minacciato e derubato alla Commenda

Genova. Avvicinato da due sconosciuti in piazza della Commenda, minacciato e derubato dell’ultimo modello di iPhone.

È successo poco dopo la mezzanotte a un ragazzo di 19 anni che stava tornando a casa dopo una serata trascorsa nei vicoli. A chiedere aiuto è stato lo stesso diciannovenne, che è riuscito a chiamare la polizia e a riferire quanto accaduto.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno individuato il giovane, sotto choc ma illeso, e hanno subito avviato le ricerche, ma dei rapinatori non c’era ormai più traccia. Indagini sono in corso, qualche informazione in più potrebbe arrivare dai filmati delle videocamere di sorveglianza della zona.