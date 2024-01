Rapallo, la campagna elettorale si infiamma sul polpo. Carannante: “Fontana torni al suo posto”

Rapallo. “La fontana del polpo torni al suo posto, nel suo splendore e come l’aveva concepita il maestro Primi, i cittadini di Rapallo non lo chiedono semplicemente, ma lo esigono! I lavori sul San Francesco che rischiano di toccare il decennio, non solo hanno creato danni e disagi, ma ci stanno portando ad una prospettiva inaccettabile”.

A dirlo il candidato sindaco di Rapallo Andrea Carannante in un comunicato stampa diffuso in queste ore.

“Come candidato mi impegnò personalmente al recupero della fontana come in originale, con il marciapiede attorno e tutti i simboli presenti e le aiuole. No al polpo relegato a bordo strada in una fontana post moderna a vasche rettangolari! Sarà pur semplicemente un simbolo, ma come tale fa parte della nostra storia e della nostra cultura, che è nostro dovere difendere. E se non sarà cambiato l’orrendo progetto siamo pronti a manifestare sotto il palazzo comunale”