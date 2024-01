Questura di Genova, arriva Silvia Burdese: è la prima donna ai vertici della polizia genovese

Genova. Entrerà in servizio il primo marzo, in concomitanza con la quiescienza dell’attuale questore Orazio D’Anna, Silvia Burdese, la prima donna ai vertici della Questura di Genova.

Burdese, originaria della provincia di Cuneo, tra i numerosi incarichi ricoperti, è stata capo di Gabinetto della Questura di Torino da fine 2003, dove si è occupata tra l’altro dell’elaborazione dei dispositivi di ordine e sicurezza pubblica di tutti gli eventi di rilievo, dalle olimpiadi invernali alle proteste per la Tav.

Nel 2015 ha diretto il Compartimento della Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta prima di diventare nel 2019 Questore della provincia della Spezia, fino a qualche mese fa. Promossa dirigente generale, è stata temporaneamente in servizio a Roma in attesa del nuovo incarico.