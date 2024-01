Proteste per Ansaldo Energia, via al processo per sedici lavoratori: il 16 gennaio sciopero e corteo

Genova. Una giornata di sciopero e un corteo dalla stazione Principe a palazzo di Giustizia a sostegno dei 16 lavoratori (13 di Ansaldo Energia e 3 lavoratori portuali) imputati per i blocchi stradali e l’occupazione dell’aeroporto dell’ottobre del 2022, nell’ambito delle manifestazioni per chiedere la ricapitalizzazione dell’azienda e difendere quindi i posti di lavoro. La manifestazione è stata organizzata da Fiom e Fim nel giorno in cui si terrà a Genova l’udienza preliminare.

“Ansaldo Energia aveva aperto la procedura pre-fallimentare, le officine erano vuote da mesi – ricordano le rsu di Fiom e Fim in una nota – i fornitori non venivano pagati (mancava persino lo scotch per i pacchi) e migliaia di posti di lavoro (2300 diretti di Ansaldo Energia e altre centinaia dell’indotto) erano concretamente a rischio. L’Ansaldo Energia, una delle più grandi e antiche Fabbriche di Genova rischiava la chiusura.

Scioperi e mobilitazioni con la vicinanza di gran parte della città servirono a salvare l’Azienda, attraverso la ricapitalizzazione, e il futuro di migliaia di famiglie ad essa legate”.

Lunga la lista di reati per cui sono imputati a vario titolo i lavoratori: tra questi, interruzione di pubblico servizio, minacce, danneggiamento, incendio, accensione di oggetti pericolosi (fumogeni) e lesioni, relativamente a un lavoratore che ha aggredito colpendolo un poliziotto del reparto mobile all’ingresso dell’aeroporto e mandandolo all’ospedale con 7 giorni di prognosi. Tra i 16 imputati ci sono anche i coordinatori dell’rsu Federico Grondona (Fiom) e Andrea Capogreco (Fim). “Affronteremo il processo sapendo che quelle manifestazioni hanno salvato l’azienda e migliaia di posti di lavoro – commenta Federico Grondona – e ci sembra assurdo che degli operai che difendono il posto di lavoro siano dipinti come teppisti e delinquenti e rischino 7 anni di carcere a causa del decreto Salvini perché sono scesi in strada”. “Questo è un processo politico – aggiunge – e ci difenderemo fino all’ultimo grado di giudizio”.

I lavoratori si sono dati appuntamento alle 8.30 in piazza Acquaverde. L’appello alla mobilitazione solidale è esteso a ai delegati delle altre aziende e a tutti i lavoratori che vorranno mostrare la propria vicinanza agli imputati.