Pronto soccorso presi d’assalto, i medici di famiglia attaccano: “Serve un tavolo urgente”

Genova. “Occorre un tavolo comune tra medici, istituzioni, direzioni sanitarie per affrontare il problema dei pronto soccorso”. A lanciare l’appello sono i medici di famiglia, che tornano a chiedere “più supporto per la prevenzione facendo in modo che i pronto soccorso si possano concentrare su codici di maggiore gravità”.

La richiesta di Medicoop Liguria, la cooperativa che riunisce più di 250 medici di famiglia e pediatri in Liguria, arriva dopo due settimane molto intense dal punto di vista della gestione dei pronto soccorso, con centinaia di persone che si sono presentati a quelli cittadini complice il picco di casi di covid, influenza e virus parainfluenzali e la chiusura di molti studi medici. E proprio i medici di famiglia, anche quest’anno, hanno dato la loro disponibilità a tenere aperti alcuni studi e laboratori – i cosiddetti flu point – a turnazione per garantire un presidio. Un’iniziativa che puntano a rendere strutturata a partire dal prossimo anno, proprio per cercare di gestire al meglio situazioni che si verificano puntualmente ogni anno.

“Le comunicazioni della politica sanitaria attraverso i media sono ovviamente ottimistiche e dedicate a dare un’immagine di efficienza dei pochi provvedimenti presi e minimizzando la grave carenza nella continuità assistenziale considerata, in modo sbagliato, sempre meno importante – attaccano il presidente della cooperativa, il dottor Pier Claudio Brasesco, e il dottor Fabio Stellini, responsabile del Centro Servizi della cooperativa – Occorre dare voce alla consapevolezza che l’attività dei pronto soccorso deve qualificarsi potendosi concentrare su codici di maggiore gravità sgravandosi di tutto ciò che è prevenibile che è il compito principale della presa in carico personalizzata per la quale mancano completamente i supporti ai medici di medicina generale”.

“Tutti noi cittadini, in caso di accesso al pronto soccorso, vorremmo trovarci in strutture dignitose dal punto di vista dell’accoglienza, eque per l’accesso limitato a situazioni con un certo livello almeno potenziale di gravità, presi in carico da professionisti che operano in serenità e sicurezza – concludono da Medicoop – Per avere pochi accessi al pronto soccorso è necessario aprire urgentemente le case di comunità che sarebbero la risposta a chi non ha trovato immediatamente disponibile il proprio medico di medicina generale, a chi ha una situazione clinica complicata da fragilità personale, a chi ha bisogno soprattutto di rassicurazione per condizioni di fragilità sociale”.

Nei giorni tra Natale e Capodanno i pronto soccorsi genovesi sono stati effettivamente presi d’assalto, in particolare quelli di San Martino ed Evangelico di Voltri. E la mattina del 2 gennaio il capogruppo di Linea Condivisa in consiglio regionale e vice presidente della Commissione II Salute, Gianni Pastorino, ha effettuato un nuovo sopralluogo all’ospedale Galliera testimoniando la presenza di “tante ambulanze in coda e 60 persone in attesa già alle 7 “.