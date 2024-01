Pronto Soccorso, Pd all’attacco: “Otto anni di giunta Toti hanno messo in ginocchio la sanità ligure”

Genova. “Otto anni di governo della Regione da parte della Giunta Toti e la sanità pubblica è distrutta. Ogni giorno si registrano cronache di ordinaria malasanità a cui migliaia di liguri sono sottoposti. Basta con le passerelle e le narrazioni di una Liguria virtuale, la realtà è un’altra ed è rappresentata da immagini che solo per rispetto di chi vive queste situazioni non vengono rese pubbliche”.

Lo scrivono in una nota congiunta Davide Natale, segretario PD Liguria, e Armando Sanna consigliere regionale PD. “Anche oggi, decine di persone che si sono recate nei pronto soccorso ci hanno contattato, per dire che quella che si sono trovati di fronte è una situazione inumana, nonostante la grande abnegazione di medici e personale sanitario, ormai allo stremo. Al San Martino le persone sono costrette in barella per ore o giorni senza sapere se e quando riceveranno una visita. La privacy è completamente azzerata, perché non esiste più distanza tra i pazienti in attesa. La sanità ligure è allo sbando per la cattiva gestione della Giunta Toti che non ha saputo colmare le carenze, assumere nuovo personale e rafforzare la sanità pubblica, come invece altre Regioni hanno fatto”.

“I cittadini liguri, soprattutto durante le feste, fanno i conti con un servizio di guardia medica insufficiente e pronto soccorso sovraffollati oltre ogni limite, con il rischio che a volte chi deve curarsi rinuncia o rimanda – conclude la nota – Servono misure immediate per reperire nuovo personale, i bandi finora indetti si sono dimostrati insufficienti e incapaci di attrarre medici e infermieri che cercano altrove la propria collocazione. Non è più possibile che i cittadini paghino le conseguenze di una gestione della sanità approssimativa e poco lungimirante”.