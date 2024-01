Pronto soccorso, Gratarola replica a Pastorino: “Nel weekend di Capodanno accessi inferiori rispetto a quelli precedenti”

Genova. Continua il botta e risposta istituzionale sull’affollamento dei pronto soccorso e sulla difficile situazione in cui versano nel periodo festivo, complice il picco di casi di influenza, covid e virus parainfluenzali.

Dopo il nuovo attacco da parte del consigliere di Linea Condivisa e presidente della commissione Sanità, Gianni Pastorino (che martedì mattina ha effettuato un sopralluogo al pronto soccorso del Galliera), l’assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola, è intervenuto replicando che “Confondere l’evento di piazza De Ferrari, dove hanno partecipato per altro decine di migliaia di persone, con la situazione dei pronto soccorso, dà l’idea della serietà e della competenza di chi, per fortuna, non è mai stato chiamato a governare – si legge in una nota – Secondo Pastorino, scegliere un Capodanno triste, da reclusi in casa, avrebbe risolto i problemi della sanità. Che è un po’ come sostenere che, se la Regione non dovesse pagare il suo lauto stipendio per dire certe frivolezze, potrebbe assumere tre medici in più. La sua retorica è dunque slegata dalla realtà e peraltro priva di proposte come un’opposizione costruttiva suggerirebbe. Che i pronto soccorso nei periodi festivi vivano momenti di difficoltà è purtroppo problema nazionale, strutturale che si risolverà definitivamente solo con l’incremento del personale e con il rafforzamento della medicina territoriale, nucleo fondante del Pnrr Sanità con ospedali di comunità, case di comunità e centrali operative territoriali. Continuare a speculare sul tema per provare ad ottenere un effimero consenso non aiuta a risolvere la questione”.

“Come Regione Liguria, già da inizio dicembre abbiamo messo in campo tutte le strategie possibili per contenere un fenomeno che è di tutte le regioni, a prescindere dal loro colore politico – continua Gratarola – Solo in questo mini ponte di Capodanno, nell’area metropolitana genovese sono state oltre 350 le persone che si sono rivolte ai Flu Point e ai vari ambulatori aperti grazie all’accordo che Regione Liguria ha stipulato con i Medici di Medicina Generale con i quali c’è un’interlocuzione costante che porterà in futuro anche ad altri risultati. Si tratta di pazienti che dunque hanno evitato di affollare i pronto soccorso e i dati a nostra disposizione confermano questo trend”.

Complessivamente il numero di accessi avvenuti nei pronto soccorso in area metropolitana genovese durante l’ultima settimana dell’anno, tra Natale e Capodanno, è risultato dell’1% inferiore rispetto alla media degli accessi avvenuti nelle 5 settimane precedenti. Non solo. Il numero totale di accessi in area metropolitana genovese nel weekend di Capodanno (tra sabato 30 dicembre e lunedì 1 gennaio) è risultato essere inferiore del 9% (- 153 accessi nei 3 giorni) rispetto alla media degli accessi avvenuti nello stesso periodo delle 5 settimane precedenti.

“Ma le politiche di alleggerimento dei pronto soccorso non si limitano ai Flu Point e si muovono anche in altre direzioni – conclude Gratarola – Come ho già avuto modo di ricordare, stiamo lavorando sulla revisione del processo delle dimissioni protette che ci vede impegnati costantemente per alleggerire la pressione sugli ospedali e al contempo dare appropriatezza assistenziale ai pazienti. La sanità territoriale fa sforzi straordinari, ma la mancanza di personale è problema da risolvere a livello nazionale e, come è noto, anche questa amministrazione si è attivata in tale direzione. Questi sono i fatti, questa è la realtà di chi tutti i giorni, e non solo a cavallo di capodanno, va a visitare non solo i pronto soccorso ma gli ospedali nella loro complessità. Non è dunque con la retorica che si migliora la sanità, ma con il lavoro, il confronto quotidiano anche con chi lavora in prima linea e che non smetteremo mai di ringraziare. Questo è il nostro metodo”.