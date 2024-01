Pronto soccorso da bollino rosso, Linea Condivisa: “Ancora code, non basta dire che è un problema nazionale”

Genova. Alle 9 di questo lunedì mattina, 22 gennaio, i principali pronto soccorso cittadini e della Liguria (San Martino, Gaslini, Villa Scassi, Evangelico, San Paolo e Sant’Andrea) sono segnalati sul sito pslive con il bollino rosso, affollati e in condizioni critiche.

“Nonostante l’assessore alla Sanità Gratarola abbia criticato i nostri sopralluoghi nei giorni festivi, questa è la situazione attuale nei pronto soccorso liguri in un normale lunedì da paura – commenta il capogruppo di Linea Condivisa in Regione e vicepresidente della Commissione Salute e Sicurezza Sociale, Gianni Pastorino – Senza citare particolari episodi di cronaca che purtroppo sono diventati di ordinaria amministrazione, la situazione è pesantissima da tempo immemore su tutto il territorio regionale.

Dare milioni di euro a privati e non assumere personale, è una decisione politica che noi riteniamo assolutamente sbagliata. Immaginiamo ci sia un afflusso notevole di persone anche per influenza e covid. Ci domandiamo allora quali sono gli effetti della campagna vaccinale e se qualcuno ha mai fatto delle valutazioni a riguardo con uno studio sul benessere della popolazione o ci si è limitati solo ad attivarsi mediaticamente.

Toti e Gratarola si assolvono spesso ma non possono sempre nascondersi dietro le carenze del personale: se questo può essere valido per i medici, non è però così per quanto riguarda infermieri, oss e altri operatori tecnici che sono sotto la piena responsabilità regionale. Verrebbe da chiedersi allora cosa serve avere un assessorato regionale alla Sanità se le responsabilità sono solo sul piano nazionale come dicono.

La Liguria è l’ultimo sistema sanitario del nord (lo dicono studi di diverse fondazioni e calorifiche nazionali), bellamente dietro a Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana, Piemonte e alcune regioni del centro.

Per questo come Linea Condivisa stiamo riflettendo sullo stato di salute della sanità ligure attraverso un’analisi completa dei dati che, tra non molto, saremo in grado di presentare”.