Presunte estorsioni al Genoa, l’ex amministratore delegato Zarbano: “Mai subite pressioni o minacce. Se ci fossero state perché non mi hanno messo sotto scorta?”

Genova. “Sto apprendendo in questo momento che io sarei stato oggetto di pressioni e anche di minacce. Io non ho mai avuto la percezione di subire minacce, ma se un’indagine sostiene questo non capisco perché non sono stato messo sotto tutela”. Alessandro Zarbano, amministratore delegato del Genoa dal 2005 al 2022 reagisce così, dopo una lunga sequela di non ricordo, alle domande dirette di giudici e pm sulle pressioni subite dalla tifoseria nel processo che vede imputati 15 ultrà del Genoa di presunte estorsioni alla società in cambio della pace del tifo. Una testimonianza di cui i giudici prendono atto riservandosi, come hanno detto più volte oggi il presidente del collegio Roberto Cascini e il relatore Riccardo Crucioli di valutare la credibilità del teste. E non si tratta certo di una novità di questo processo.

Zarbano è stato per anni, ancor più del presidente Enrico Preziosi (che sarà in aula giovedì) l’uomo operativo della società ed è stato interrogato per oltre tre ore per ripercorrere i principali episodi di contestazione che, secondo la Procura, dimostrerebbero le accuse.

Ma Zarbano ha minimizzato ogni singolo episodio, a cominciare dalla contestazione di Genova-Siena del 2012 definendo “scenografica e plateale” la protesta che impose ai giocatori rossoblù di togliersi le maglie nel bel mezzo di un match. Zarbano ha detto di non ricordare le contestazioni a Gasperini del gennaio 2016 e l’episodio in cui gli ultrà vollero parlare direttamente con i giocatori senza a presenza dell’allenatore. “Non ricordo – ha detto – ma non dico che non ci sia stato. Di contestazioni ce ne sono state tante, ogni volta che le cose non andavano bene”.

Rispetto all’episodio del ritiro anticipato del Genoa dopo la sconfitta nel derby con la Samp nel marzo del 2017, Zarbano ha invece detto di ricordare la telefonata di Leopizzi: “Non abbiamo avuto pressioni – ha detto subito – perché come in altre occasioni avevamo già deciso di anticipare il ritiro di un giorno. In quella telefonata Leopizzi mi disse che, visto che dovevamo andare in ritiro, dovevamo far capire ai quei ‘viziati di giocatori’ che dovevano alzarsi presto come gli operai. Voleva che partissimo alle 6 per il ritiro ma noi partimmo alle 10.30-11, come stabilito”. E circa i toni usati da Leopizzi ha aggiunto: “Era una telefonata surreale, Leopizzi mi sembrava non lucido”.

I pm gli mostrano altri messaggi di Leopizzi, di circa sei mesi dopo. Siamo nel settembre 2017. Secondo l’accusa Leopizzi avrebbe fatto pressioni su Zarbano affinché il Genoa pagasse la società degli steward (la 4anyjob) con cui era in debito affinché la 4anyjob pagasse a sua volta la Sicurart di Arthur Marashi (di cui era socia la compagna di Leopizzi e di cui secondo la procura lo stesso capo ultrà era socio occulto. I messaggi a distanza di poche ore sono tre. Il primo il 27 settembre è un semplice numero “27” che sembra ricordare una scadenza. Poco dopo Leopizzi manda a Zarbano un secondo messaggio “Un uomo vale se vale la sua parola”. Poi alle 23.32 di sera un altro messaggio “Siamo quasi al 28 e le parole d’onore continuano a non essere mantenute”. Il giorno dopo Leopizzi manda un altro messaggio all’ad del Genoa: “Sono al Pio, esci o entro io?” .

Secondo l’accusa in quell’occasione i due si incontrarono e poco dopo arrivarano alla 4anyjob i bonifici chiesti da Leopizzi. L’avvenuto incontro sarebbe confermato dallo stesso Leopizzi in un’intercettazione del 29 settembre. Invece Zarbano in aula insiste: “Io ricordo che quel giorno non l’ho voluto incontrare. I bonifici? Li avremo fatti come sempre perché erano nostri fornitori”. E circa il tenore dei messaggi lui dice che “Ricordo che me li ha mandati ma solo perché fui interrogato sul punto, ma a quei messaggi non ho mai attribuito alcun significato”. Parole che fanno saltare dalla sedia i pm Giancarlo Vona e Francesca Rombolà ma anche il giudice Crucioli che prova in tutti i modi a ottenere qualche spiegazione (qualcosa in più aveva detto in indagini fa notare anche la procura con una contestazione). “Ma non le sembrano un po’ strani questi messaggi?” insiste Crucioli. Ma Zarbano è impermeabile: “Non li ho interpretati in alcun modo e Leopizzi non l’ho incontrato in quell’occasione e se ho pagato la 4anyjobs quel giorno è perché probabilmente mi avevano già preparato i bonifici da autorizzare per i nostri fornitori e non perché sono stato minacciato”.