Processo Morandi, la memoria dei pm mette nel mirino i progettisti e chi ha approvato il retrofitting: “Dovevano far chiudere il ponte”

Genova. Tutti quelli che hanno avuto a che fare con il progetto di retrofitting, il lavoro di rinforzo delle pile 9 e 10 del ponte Morandi, hanno “la responsabilità sulla sicurezza dell’opera e di chi la usa anche allo stato attuale, cioè precedentemente alla realizzazione dei lavori, al fine di prevenire disastri“. Parte da questo assunto la nuova memoria depositata dai pubblici ministeri Massimo Terrile, Walter Cotugno e Marco Airoldi nel processo sul crollo del ponte Morandi. Una nota di 50 pagine, piuttosto tecnica, che si concentra sulla “posizione di garanzia” dei progettisti del retrofitting, il progetto di rinforzo delle pile 9 e 10 che che avrebbe potuto salvare il viadotto Polcevera, ma che non è stato realizzato in tempo. E di tutti quelli che su quel progetto diedero pareri e via libera.

I pm citano il testo unico edilizio del 2001 e le norme tecniche sulle costruzioni, ma anche le disposizioni interne ad Aspi. Per sostenere che la sicurezza sia “inscindibilmente collegata alla progettazione stessa e ne costituisca un presupposto rilevante” I progettisti avrebbero dovuto “assicurare la perfetta stabilità e sicurezza” ed “evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità”. Si aggravano così le posizioni dei progettisti, dei responsabili del progetto stesso di Aspi, ma anche dei funzionari della Divisione 4 del Mit e del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato perché anche “coloro che dovevano effettuare i vari controlli tecnici sul progetto, dovevano gestire la medesima area di rischio”.

Anche il rup – responsabile unico del procedimento – per esempio aveva un ruolo tecnico di controllo. E lo stesso vale, secondo l’accusa, per i membri del Cta che nel suo parere “avrebbe dovuto evidenziare: la violazione delle regole tecniche relative alla valutazione della sicurezza e l’assenza di ogni valutazione sensata circa lo stato attuale di sicurezza dell’opera allo stato attuale, la sussistenza di un rilevante degrado di elementi fondamentali di una struttura fragile, il pericolo di di cedimenti anche improvvisi e catastrofici”.

Nella memoria c’è poi un paragrafo dedicato a ciò che si sarebbe potuto fare per evitare la tragedia: “riduzione dell’uso della struttura e/o della realizzazione di lavori finalizzati all’aumento delle capacità statiche della struttura”. In pratica si sarebbe dovuto chiudere il ponte o limitare il passaggio. Cosa che invece non venne mai fatta.

“Il divieto di circolazione disposto dall’ente concessionario o dalle autorità pubbliche (sindaco o prefetto) e i provvedimenti di interdizione all’uso delle strade e strutture poste al di sotto del viadotto avrebbero certamente impedito i decessi e le lesioni oggi contestate – ricordano i pm – Essi avrebbero inoltre posto fine alla situazione di pericolo ed avrebbero evitato il reato di disastro che è contestato”.

Certo non erano i progettisti, né il cta a dover chiudere il ponte. Ad averne il potere erano il concessionario, oppure anche il Prefetto o il sindaco ma avrebbero potuto farlo solo se informati della gravità della situazione proprio da parte di chi doveva conoscerla, come appunto – sostengono i pm – tutti coloro che ebbero tra le mani il progetto di retrofitting.