Processo Morandi, il super esperto francese in radiografie: “Ecco perché non era possibile passare il ponte ai raggi X”

Genova. Riccardo Morandi, il progettista del viadotto crollato il 14 agosto 2018, tra le varie prescrizioni per il monitoraggio del ‘suo’ viadotto aveva indicato le radiografie come possibile strumento per ispezionare lo stato degli stralli. Ma il ponte Morandi ai raggi X non venne mai sottoposto. Secondo l’accusa si tratta di una tante mancanze da parte di Aspi e Spea, ma oggi un super esperto di raggi X su ponti e viadotti, ha chiarito che sul Polcevera le radiografie non si potevano fare.

Il testimone – chiamato come teste a difesa dall’imputato Maurizio Ceneri – è arrivato dalla Francia e si chiama Robert Guinez. Negli anni Ottanta era stato tra i fondatori del cosiddetto ‘progetto Scorpion’, un sistema progettato in Francia per verificare lo stato di ponti e viadotti.

Nel 1988 la società che aveva costruito il macchinario stipulò – ha raccontato Guinez in aula – un contratto con Autostrade per verificare lo stato dei nostri viadotti: “Ci mandarono un elenco di 30-40 ponti, ma di quelli ne tenemmo solo una dozzina perché gli altri erano troppo bassi o troppo vicini alle abitazioni”. Il problema sta soprattutto nella diffusione delle radiazioni e quindi nel rischio di contaminazione per l’ambiente circostante e soprattutto per le persone. Per questo molti di quei ponti non poterono mai essere controllati.

E così è successo anche per il Morandi: “Sul viadotto Polcevera non era possibile eseguire né la radiografia né la radioscopia – ha spiegato Guinez – perché si sarebbe dovuta sgomberare l’area per molte ore”. Non solo: “Gli stralli del Morandi hanno una guaina con un fascio ampio di cavi c’era troppo acciaio e le proiezioni delle immagini avrebbero creato risultati alterati”.

Per questo Scorpion non esaminò mai il ponte Morandi. Ma – ha domandato il presidente del collegio Paolo Lepri per dissipare ogni dubbio – visto che Riccardo Morandi proponeva di utilizzare i raggi X, c’era qualche sistema utilizzabile?

“Riccardo Morandi era stato molto ottimista – ha spiegato l’ingegnere francese – perché in quegli anni l’unico sistema che si stava sperimentando era un acceleratore circolare sovietico che poteva radiografare al massimo un metro di cemento in 11 ore ma era sovietico e appena si verificava un guasto occorreva attendere 6 mesi 1 anno per il pezzo di ricambi. Quindi la sperimentazione, cominciata intorno al 1978 si concluse nel 1972”.