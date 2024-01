Processo agli ultrà, la delegata ai rapporti con i tifosi sul ritiro anticipato del Genoa: “Da Leopizzi telefonata concitata ma nessuna minaccia”

Genova. “Marashi? Non sapevo nemmeno che fosse tifoso del Genoa ma se mi chiedeva dei biglietti invito per le trasferte chiedevo a Zarbano e glieli davo. Leopizzi? Era considerato il punto di riferimento di tutti gli ultrà, ci parlavo spesso perché su ogni iniziativa della società chiedevamo il parere della tifoseria”. Paola Calcagno, è stata per oltre dieci anni e fino all’anno scorso delegata dalla società Genoa al rapporto con le tifoserie (Support liason officer, Slo) e questa mattina è stata chiama in aula nel processo che vede imputati 15 ultrà rossoblu per le minacce e le presunte estorsioni alla società a raccontare i suoi rapporti con i principali imputati e a descrivere alcuni degli episodi oggetto dei capi di imputazione di cui lei è stata direttamente protagonista.

Ma come è accaduto sempre in questo processo, a farla da padrona – rispetto alle intercettazioni ma anche a dichiarazioni precedenti, sembra essere la minimizzazione dei fatti rispetto alle accuse e che spesso (anche questa mattina) fanno saltare dalla sedia non solo la pm Francesca Rombolà ma anche il collegio giudicante. Oggi Calcagno è stata chiamata a raccontare, fra l’altre cose delle minacce di Leopizzi che avrebbe imposto al Genoa di anticipare il ritiro dopo la sconfitta al derby dell’11 marzo 2017, minacciando altrimenti di organizzare la tifoseria per una pesante contestazione.

“Devono andare in ritiro sennò mercoledì invadiamo il Pio in mille – aveva detto Leopizzi in un’intercettazione con un altro imputato – ma non a parlare eh, a sto giro dargli delle manate a tutti”. E a un poliziotto della squadra tifoserie della Digos che lo aveva chiamato per acquisire informazioni proprio su eventuali contestazioni aveva chiarito: “Non faremo prigionieri, anzi, io fossi in voi marcherei visita domani”. Leopizzi poi aveva chiamato Paola Calcagno che gli aveva detto che l’anticipo del ritiro dal venerdì al giovedì è “un’opzione al vaglio”. Ma il leader della Brigata Speloncia voleva di più, voleva che i giocatori partissero all’alba “per punizione” e non alle 10 come deciso. Leopizzi in una delle telefonate alla Calagno le aveva detto di riferire il messaggio a Zarbano “perché lui da ragazzino sa benissimo l’educazione siberiana che abbiamo avuto perché siamo cresciuti nello stesso quartiere. Digli che l’educazione che abbiamo avuto noi è quella che dobbiamo dare agli altri perché crescano bene”.

Poi Leopizzi aveva chiamato proprio Zarbano (che verrà a testimoniare nella prossima udienza) minacciando una contestazione davanti all’hotel e non solo: “Magari 50 all’NH, 50 a Pegli 50 in corso Europa e 50 a Nervi”. Per evitarlo “secondo me sarebbe solo da far alzare il culo dal letto a questi 22 sacchi di merda alle 5 di mattina. Non voglio feriti né denunciati né niente, voglio solo che questi sacchi di merda imparino come si sta al mondo”.

Alla fine la squadra non era partita all’alba ma intorno alle 10, ma il ritiro era stato comunque anticipato di un giorno rispetto a quanto previsto inizialmente dalla società. “Domani dovremo andar via da Genova per evitare questi signori che vengono a contestare” aveva detto in un’intervista dell’epoca il presidente Enrico Preziosi.

Oggi di tutto questo Calcagno si è limitata a dire: “Quella di Leopizzi era stata una telefonata concitata ma non ricordo minacce”.

Anche il modo in cui Calcagno ha descritto i suoi rapporti con Arthur Marashi hanno suscitato le reazioni dei giudici in particolare quando dalle intercettazioni emerge che era stato proprio Marashi a raccontarle l’episodio di Izzo, il giocatore circondato fuori dal ristorante da un gruppo di tifosi con il casco in testa che gli avevano detto minacciosamente di andare a mangiare pane e prosciutto a casa dopo l’ennesima partita persa. Era stata Calcagno a chiamare Marashi per sapere cosa era successo ma lui non aveva voluto raccontare al telefono quell’episodio e i due si erano visti in un bar in piazza della Vittoria. “Ma come, lei dice che Marashi non sa nemmeno se era tifoso del genoa e aveva l’unico incarico di fornire le hostess per la tribuna ed è lui che chiama per sapere cosa è successo? E non è strano che non gliene parli al telefono” le obiezioni dei giudici. O ancora la telefonata di Marashi per chiedere “due biglietti per Milano”, senza nemmeno un “per favore” e lei che esegue il compito senza fare domande. Calcagno ha ribadito che comunque “io chiedevo sempre a Zarbano per i biglietti omaggio, sapevo che la società al 99% glieli dava quindi gli ho detto che andava bene ma sono comunque andata a chiedere”.

In aula è stato sentito come testimone anche Valerio Bencivenni che nel 2015 era socio di una pizzeria/panetteria di via Odessa 12 vicino alla sede della Brigata Speloncia. Grazie alle intercettazioni la procura ha scoperto che quella pizzeria “gestita da tifosi della Sampdoria” era stata oggetto di scritte e intimidazioni da parte, secondo l’accusa proprio di Massimo Leopizzi e Davide Masala che lo avrebbero costretto a cedere gratis pizza e focaccia in diverse occasioni ai tifosi genoani e a praticare forti sconti sul prezzo della birra nonché a “evitare che fosse frequentato da tifosi della Sampdoria con le maglie” come condizione “per non brucargli il locale”.

Il teste ascoltato oggi però ha negato di essere tifoso della Samp (“ho sempre e solo giocato a rugby”) e ha negato anche di aver ricevuto qualsiasi tipo di pressione. E’ stato il giudice Riccardo Crucioli, pur abituato a reticenze di ogni tipo, ad accorgersi che questa volta c’era stato un errore e che il teste citato non sarebbe stato il ‘tifoso della Samp’ parte offesa ma solo colui che faceva le pizze. La citazione del teste in questione potrebbe essere proposta al tribunale nella prossima udienza.