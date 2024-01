Topi d’auto in azione a Principe: tombino usato contro i vetri delle macchina parcheggiate

Genova. Ancora auto prese di mira dai ladri nella zona di Principe e di Di Negro. Questa volta la zona interessata e via Andrea Doria, a due passi dalla stazione ferroviaria, e per rompere i finestrini è stato usato un tombino.

Ad accorgersi del furto è stata una pattuglia della polizia che mercoledì mattina ha notato un’auto parcheggiata con i finestrini distrutti. Gli agenti hanno rintracciato il proprietario, che ha confermato di averla posteggiata la sera prima in strada prima di tornare a casa. A poca distanza altre due auto avevano subito gli stessi danni, a terra il tombino usato per infrangere i vetri.

Gli agenti hanno rintracciato anche gli altri due proprietari. Il bottino è stato misero, qualche spicciolo e oggetti dimenticati nel cruscotto, ben più alto il danno provocato per razziare l’abitacolo.

Si tratta, come detto, dell’ennesimo episodio di questo genere che si verifica tra Principe e Dinegro. Una decina di giorni fa un cittadino si era rivolto direttamente alla prefetta, Cinzia Torraco, per chiedere provvedimenti – e possibilmente l’installazione di telecamere di videosorveglianza – nel parcheggio di interscambio di via Buozzi, teatro di numerosi furti e atti vandalici ai danni delle auto posteggiate. Un problema del tutto simile a quello denunciato anche dai residenti del Carmine, e che riguarda in particolare le auto parcheggiate in via Brignole De Ferrari.