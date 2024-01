Primo raduno per la Rappresentativa Provinciale Under 14

Genova. La Rappresentativa Provinciale Under 14 (Giovanissimi fascia B) si è radunata, in vista del Torneo dei Comitati della Liguria, a Serra Riccò, presso la struttura sportiva del ’Negrotto Cambiaso’, per effettuare il primo allenamento.

Era presente a bordo campo, tutto lo staff (riconfermato) della Rappresentativa: Claudio Bianchi (Delegato Provinciale), Maurizio Gobbo, Massimo Mutolo (dirigenti), il tecnico Joscka Bonaldi, il preparatore dei portieri Aldo Gastaldo, il magazziniere Sergio Gandolfo, il massaggiatore Franco Russo.

Mister Bonaldi, dopo una accurata messa in azione, ha messo in campo due formazioni, che si sono affrontate in due tempi di quaranta minuti ciascuno. Squadra Rossa (4-3-1-2): Pavesi; Agen, Xhaferi, Blacio Aguilar, Marvaso: Finizola, Panasia, D’Ambrosio; Mungari; Chiocca, Hila Secondo tempo: Patrone; Cossu, Xhaferi, Grattartola, Marvaso; Girgenti, Panasia, Pinna; Mungari; Dolcino, Rivetti Squadra Blu (4-3-3): Scalise; Maresca, Nattero, Aromino, Gualtieri; Cozza, Moussaddak, Saraceni; Dell’Oca, Nicotera, Perasso Secondo tempo: Basile, Vitello, Arfinengo, Aromino, Gualtieri; Cozza, Blasich, Lazaj; Calabrò, Dessi, Peronespolo