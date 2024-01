Prende il cellulare e la borsa della ex per avere i soldi per la droga e la minaccia: “Racconta pure ai poliziotti, che poi vedi che ti succede”

Genova. Dopo la separazione lei gli pagava pure l’affitto di un appartamento per aiutarlo, ma lui A.P. 34enne genovese tossicodipendente, continuava a chiederle soldi minacciando lei e il figlio minore finché ieri sera la situazione è degenerata dopo l’ennesima lite, in casa, in un appartamento di Sestri ponente. Lui le ha preso il cellulare dalle mani e anche la borsa.

Lei è uscita di casa e si è rifugiata in una bar dove il proprietario ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia. La donna ha raccontato in lacrime che quella situazione andava avanti da tempo e che non sapeva più come fare. Proprio mentre la donna parlava con gli agenti diretti da Maria Teresa Canessa, il 34enne è arrivato trafelato e furioso nel bar. Ha aggredito verbalmente l’ex compagna, una donna di 45 anni, e le ha detto davanti ai poliziotti: “Racconta, racconta, che poi vedi”. In casa lui nel frattempo aveva sfasciato alcuni mobili e nascosto il cellulare dietro a una mensola.

L’uomo è stato arrestato per estorsione reiterata e denunciato per le minacce.