Portofino dimezza il costo dei parcheggi sino al 29 febbraio

Portofino. Fino al 29 febbraio parcheggiare a Portofino costerà la metà.

La decisione, presa dalla giunta comunale, è operativa dall’8 gennaio e coinvolge i due posteggi di piazza della Libertà e Paraggi, gestiti dalla Portofino Mare, società in house del Comune.

“Abbassiamo tutte le tariffe orarie del 50%, un’iniziativa che assumiamo con l’obiettivo di incentivare l’afflusso turistico anche nei mesi invernali e venire incontro alle esigenze dei nostri operatori commerciali − spiega il sindaco Matteo Viacava − le presenze durante le vacanze natalizie sono state importanti, con una nutrita partecipazione a tutti gli eventi organizzati per grandi e bambini; la nostra amministrazione, per quelli che sono i propri margini di manovra, sta lavorando con determinazione per destagionalizzare l’offerta turistica e con questo fine ci stiamo impegnando nell’erogare servizi che permettano a residenti e ospiti di godersi le bellezze del nostro territorio in ogni periodo dell’anno”.

Il parcheggio, dal sito internet di Portofino Mare, ha di norma una tariffa di 8 euro per la prima ora, 16 euro per due ore e 20 euro per tre ore. L’intera giornata costa poco più di 51 euro.