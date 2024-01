Porto un libro e ne prendo un altro: il 6 gennaio lo scambio dei libri dell’Epifania

Genova. Oltre tremila i titoli che saranno messi a disposizione domani pomeriggio, 6 gennaio, negli spazi di via San Luca 12/48A (c’è anche un ingresso da piazzetta Jacopo da Varagine 1/48A) dalla libreria Voltapagina per lo ‘Scambio dei libri dell’Epifania’. Gran parte dell’elenco è già visionabile attraverso l’app Bookshelf.

L’iniziativa permette di portare uno o più libri della propria libreria e prenderne uno tra quelli messi a disposizione per l’occasione.

Lo scambio dei libri dell’Epifania è realizzato in collaborazione con un piccolo gruppo di volontari, per far conoscere il nuovo progetto ‘Il club del Retrobottega’. L’orario di apertura è dalle 15 alle 18, ma ci si può anche mettere in contatto con la libreria per spedizioni ed eventuali alternative di giorno e luogo per lo scambio (via Whatsapp o Telegram al numero 353.3663364).

Nel catalogo sono presenti anche libri per bambini e libri in lingua straniera (soprattutto in inglese, francese e tedesco). Fumetti, gialli, romanzi, libri di fantascienza, curiosità. Molti libri su Genova e la Liguria oltre a lotti di libri dello stesso autore.