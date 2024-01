Porto Antico, riaperta completamente l’Isola delle Chiatte dopo i lavori di manutenzione

Genova. È stata riaperta completamente al pubblico l’Isola delle Chiatte al Porto Antico, da settembre sottoposta a interventi di manutenzione straordinaria.

“Uno dei luoghi più amati e suggestivi di Genova torna interamente a disposizione dei cittadini e turisti, regalando nuovamente viste mozzafiato sul porto e sulla nostra città”, annuncia il sindaco Marco Bucci.

I lavori, effettuati da San Giorgio del Porto presso il bacino numero uno del Porto di Genova, hanno compreso la manutenzione dei sette scafi che compongono l’isola, delle pavimentazioni e degli arredi.

Ideata da Renzo Piano per il G8 del 2001, realizzata con il contributo di Rimorchiatori Riuniti, è intitolata al musicista Luciano Berio. È formata da sette chiatte – con una superficie calpestabile di 600 metri quadrati – ormeggiate su una secca, su sei delle quali è stato costruito un basamento di legno con ringhiera di protezione e alcune panchine. Già nel progetto elaborato in occasione delle celebrazioni colombiane del 1992 era stata previsto uno spazio pubblico come terminale della via del Mare, oggi via Fabrizio De André.

Il luogo era originariamente sede del “parco chiatte”, assolvendo a due funzioni: segnalare un’area di basso fondale impedendone l’accesso alle grandi navi e creare un’area di ormeggio per il grande numero di chiatte necessarie al traffico merci interno al porto. Le chiatte sono state fino agli anni ’60 un sistema di trasporto interno adottato da molti porti, sino all’avvento della standardizzazione dei trasporti mediante container.