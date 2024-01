Pontedecimo, crolla tetto di un capannone in lungotorrente Secca

Genova. Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di sabato a Pontedecimo per il crollo di parte del tetto di un capannone in lungotorrente Secca, all’altezza del ponte Ciai.

La struttura è in disuso, e non ci sarebbero feriti. Per consentire le operazioni di verifica e messa in sicurezza, però, è stato necessario chiudere la strada nel tratto antistante.

Presenti sul posto anche le pattuglie della polizia locale per dare supporto sul fronte della viabilità, e un’ambulanza della Croce Oro di Manesseno per assistenza sanitaria.