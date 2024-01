Ponte Morandi, l’imputato di Spea Casini: “I binocoli li usavo anch’io, non erano una castroneria”

Genova. “Nel corso degli anni dopo la tragedia del 14 agosto 2018 ho scelto il silenzio per il rispetto alle famiglie delle vittime. Non si è trattato di un silenzio di circostanza ma di una profonda riflessione per quanto accaduto”. Oggi voglio intervenire qui non solo perché sono imputata ma anche perché sono convinto che la verità ci detta abbracciare tutti e dalle mie parole tecniche spero emerga che il mio operato è stato sempre in piena coscienza”. Sono cominciate con queste parole le dichiarazioni spontanee di Carlo Casini, dirigente Spea e uno dei 58 imputati per il crollo del viadotto che ha provocato 43 morti.

Casini era entrato in Spea nel 1998 e dal 2009 al 2015 ha guidato l’ufficio sorveglianza di Genova. Nel 2016 era stato trasferito in Val D’Aosta. Nel 2020 dopo il crollo del viadotto Casini – che è imputato anche nel filone bis – era stato sospeso da Spea, insieme ad alcuni colleghi. Il giudice del lavoro però ha ritenuto scorretto il comportamento dell’azienda. Casini quindi nel 2022 è stato reintegrato ed è rientrato al lavoro.

“Usare i binocoli non era una castroneria nei controlli sul ponte – ha detto l’imputato come già aveva fatto la sua collega Serena Alemanni – io i binocoli li usavo ed erano di qualche utilità”. Poi ha ribadito che “i controlli erano fatti bene. Io ho fatto il responsabile della sorveglianza in tutto il Nord-Ovest e ovunque le ispezioni si facevano nello stesso modo. Non credo – ha concluso – che Genova sia una Repubblica a parte”.

Casini, difeso dall’avvocato Francesco Del Deo, ha mostrato slide per circa 4 ore. Tra queste alcune foto delle ispezioni sugli stralli tra il 2009 e il 2014: “Io sugli stralli ci sono salito e ci sono saliti i miei colleghi e non c’era la minima ombra di pericolo”. Per Casini anche le ispezioni nei cassoni venivano fatte e ha ricordato infine che lui, che fra l’altro abita a Sampierdarena, sul ponte ci passava tutti i giorni e non ha mai pensato ci fosse alcun pericolo.

Il processo riprende domani con due testimoni a difesa. La prossima settimana è atteso in aula l’ex ministro Stefano Patuanelli, citato dalla difesa di Giovanni Castellucci.