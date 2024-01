Ponte Morandi, l’ex manager di Atlantia in aula: “Pressioni della Procura sulla comunicazione di Aspi” relativa al viadotto Pecetti

Genova. La Procura di Genova, nel corso dell’udienza di oggi per il crollo del ponte Morandi, ha chiesto il rinvio degli atti ai colleghi di Torino dopo la testimonianza del manager Tommaso Barracco che nel 2019 fu chiamato da Atlantia a gestire la delicata situazione del monitoraggio degli altri viadotti della rete dopo l’avvio dell’inchiesta sul crollo del ponte Morandi e quella divampata poco dopo sulle ispezioni degli altri viadotti e sui falsi report per cui è in questi giorni in corso l’udienza preliminare con 47 imputati.

Barracco (che si dimise dal cda di Atlantia nel gennaio 2020), chiamato come teste a difesa dell’ex ad Giovanni Castellucci, rispondendo alle domande di uno dei suoi legali su un presunto “viadotto sequestrato” (nessun viadotto è stato invece mai sequestrato dalla Procura ndr) ha detto che in un cda di Altantia avrebbe sentito parlare di “pressioni” da parte della Procura .

Grazie al controesame è emerso che il viadotto in questione sarebbe stato il viadotto Pecetti sulla A26 che insieme al Fado il 19 novembre fu chiuso da Aspi su ordine della Procura affinché venissero effettuate delle prove di carico per garantirne la percorribilità in sicurezza. Il 6 dicembre, dopo l’esito positivo delle prove tecniche i due viadotti vennero riaperti.

Secondo quanto accennato dal teste e ricostruito nel corso dell’udienza però in una riunione del cda in cui si discuteva della comunicazione sulla riapertura dei viadotti l’attuale ad Roberto Tomasi avrebbe detto che se avessero pubblicato il comunicato stampa con i risultati positivi la Procura avrebbe potuto far chiudere altri viadotti.

Alla ripresa dell’udienza il pm Walter Cotugno ha chiesto però la trasmissione degli atti alla Procura di Torino: “Se ci fossero state pressioni su una società perché non divulghi l’esito di una prova sarebbe inqualificabile” ha detto. Come dire: indaghi un’altra Procura sul nostro comportamento. Ed è evidente che, in caso questo non fosse dimostrato potrebbe scattare invece un’indagine nei confronti del teste.

Fra l’altro scorrendo le comunicazioni di Aspi di quel periodo, non è difficile trovare la puntuale e completa comunicazione di Aspi sulla vicenda. Il 3 dicembre infatti Aspi diffonde una nota in cui si dà conto dell’esito positivo delle prove di carico che porteranno alla riapertura a breve dei due viadotti. E il 6 dicembre quando scatta l’effettiva riapertura viene diffusa una nuova nota, corredata anche da foto e video.