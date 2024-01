Ponte Morandi, in aula l’imputata Allemanni: “Con le informazioni che avevo non potevo agire diversamente”

Genova. “Non c’è giorno da quello del crollo che io non mi interroghi se a causa mia siano morte 43 persone. E con il massimo rispetto del dolore delle famiglie delle vittime posso dire con le informazioni e i mezzi che avevo non avrei potuto davvero operare diversamente”. Lo ha detto in aula nel processo in corso per il crollo del ponte Morandi Serena Allemanni, dal 2015 al 2018 responsabile della sorveglianza dell’Utsa di Spea. “Mi trovata su quell’opera ogni giorno per motivi lavorativi e anche personali visto che con la famiglia abitiamo a Sestri ponente e passavano sul ponte quasi quotidianamente e mai o pensato che io o la mia famiglia potessimo correre un rischio a percorrere quel ponte”.

Allemanni è una dei 58 imputati per il crollo del viadotto. Difesa dall’avvocato Francesco Del Deo, non si è sottoposta a interrogatorio (scelta comune a la gran parte degli imputati), ma ha rilasciato spontanee dichiarazioni.

Mostrando documenti e foto ha spiegato che le attività di sorveglianza venivano svolte regolarmente: che il ponte si osservava con i binocoli e con potenti macchine fotografiche che riprendevano ogni dettaglio delle singole parti. Le ’ispezioni dalle colline’, giudicate insufficienti dalla Procura, secondo Alemanni erano invece efficaci mostrando i dettagli attraverso le immagini. E ancora ha spiegato che i report non erano falsi ma compilati secondo quanto previsto dal manuale.

Nella giornata di oggi sono sfilati in aula 7 testimoni chiamati dall’imputato Mario Bergamo mentre lunedì cominceranno le spontanee dichiarazioni di un’altro funzionario di Spea Carlo Casini che nel ruolo di responsabile della sorveglianza di Spea aveva preceduto proprio Allemanni e che aveva chiesto di incrementare le ispezioni sul viadotto, richiesta rimasta lettera morta perché – secondo l’accusa per Aspi costava troppo.